Майбутні громадяни України: Зеленський оконфузився у новому відеозверненні

Володимир Зеленський оконфузився з привітанням до Дня Конституції. У новому відеозверненні до українців президент допустив грубу помилку, яка суперечить законодавству України.

Так, у своїй промові президент України запропонував жителям країни новий флешмоб: записати коротке відео з розповіддю про одну з улюблених статей Конституції.

Зеленський процитував свою улюблену статтю з головного документа країни: "Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю".

Наостанок Володимир Зеленський повідомив про нову ініціативу - створення книги "Конституція для наймолодших". При цьому президент назвав дітей "майбутніми громадянами України", хоча згідно ЗУ "Про громадянство", дитина, народжена в Україні, вважається її громадянином.

Зеленський оконфузився у привітанні з Днем Конституції (скрін: zakon.rada.gov.ua)

Відзначимо, що навіть дитина, народжена в сім'ї іноземців, що перебувають на території країни на законних підставах, вважається громадянином України.

До речі, президент також пожартував над депутатами, сказавши, що вони можуть не брати участь у флешмобі, оскільки всі і так знають їх улюблену статтю - статтю 80 "про недоторканність".

Зеленський оконфузився у привітанні з Днем Конституції (відео: facebook.com/zelenskiy95)

Такий промах помітили і користувачі мережі, які порадили президенту уважніше вивчити українське законодавство.

"Наші діти - не майбутні громадяни України, вони набувають громадянства при народженні", - написала коментатор.

"Не зрозуміла, то зараз діти не громадяни України? А хто вони тоді і коли отримають громадянство", - поцікавилася ще одна користувач.

Зеленський оконфузився у привітанні з Днем Конституції (скрін: facebook.com)

До речі, нещодавно Володимиру Зеленському подарували шкільний підручник з історії України і світу і порадили детальніше вивчити історичні події 1939 року, щоб точно знати, коли "війна ввірвалася в наш дім".

Нагадаємо, прес-секретаря президента України Володимира Зеленського Юлію Мендель викликали на допит у військову прокуратуру.

Раніше ми писали, що 16-річну Дарину Коцюрубу, яка 25 травня вимагала відставку президента разом зі своїм товаришем в центрі міста Рівне, суд визнав винною.