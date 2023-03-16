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"Не знаем украинского": известная блогерша пожаловалась на отношение к государственному языку в Одессе (видео)

Новина українською →
Одесса, Четверг 16 марта 2023 09:16
"Не знаем украинского": известная блогерша пожаловалась на отношение к государственному языку в Одессе (видео) В Одессе разгорелся очередной речевой скандал (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Одесская активистка Людмила Гуленок-Коваль возмущена тем, что в одесских автошколах нет теоретического курса на украинском языке. В поисках она посетила шесть заведений, и в каждом ей отвечали, что не знают украинский язык.

Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

Языковой скандал в автошколе

На видео Людмила идет мимо очередной автошколы в Одессе и рассказывает, что это уже шестое заведение, где она хочет получить обучение на украинском языке. Но все зря.

"Если честно, то у меня сегодня просто заканчивается терпение. Потому что это была уже шестая автошкола. Чтобы вы понимали, это единственная, где есть теоретический курс на украинском языке", - рассказывает активистка.

Деятельница отмечает, что это произошло в государственной структуре, ведь автошкола по видео функционирует при юридической академии. К тому же работница заведения, по словам Людмилы, отказалась общаться на украинском, потому что не знает его.

В социальных сетях отмечено, что Людмила входит в общественную организацию, которая проверяет одесские учреждения обслуживания на использование украинского языка.

Предыдущий скандал возник в одесском кафе, где девушке отказали в обслуживании на украинском языке. Владелец заведения аргументировал это тем, что плохо общается по-украински, поэтому не хочет показывать себя в нелепом свете.

@rvn.ua На жаль, випадки відмови в обслуговуванні українською мовою в Одесі ще існують. Але рідко, фіксуймо їх разом за хештегом #рвнсрач #одеса #одесити #українськамоваводесі #рвн #робимовамнерви #мовнийзакон оригінальний звук - ГО «РОБИМО ВАМ НЕРВИ»

Ранее мы рассказывали о другом языковом скандале, возникшем в известной украинской сети магазинов красоты.

Читайте также, как участницу "Холостяка" затравили за использование украинского языка в Одессе.

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