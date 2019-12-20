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Буду кричати і чіплятися: Юлія Кузьменко поставила ультиматум суддям

STYLERЖиття    20.12.2019 - 15:16
Буду кричати і чіплятися: Юлія Кузьменко поставила ультиматум суддям
Юлія Кузьменко не покине суд (фото: РБК-Україна)

Одна з підозрюваних у вбивстві Шеремета Юлія Кузьменко відмовилася покидати будівлю суду

Вбивство Павла Шеремета було оголошено розкритим більш ніж через три роки після його вчинення. Одна з обвинувачених у справі вбивства журналіста лікар Юлія Кузьменко подала на апеляцію, але прокурори на її розгляд не з'явилися. Після цього хірург і волонтер оголосила суддям, що вона не має наміру залишати будівлю суду, поки її апеляцію не розглянуть .

"Я не поїду звідси, поки не буде засідання. Я буду кричати і чіплятися за все, що завгодно. Я маю право на це засідання", – сказала Кузьменко.

Зазначимо, що Юлію Кузьменко тримають у скляному боксі на третьому поверсі Київського апеляційного суду, внизу активісти продовжують блокувати вхід будівлі.

Нагадаємо, що 20 грудня Апеляційний суд повинен був розглянути скаргу адвоката на рішення Печерського райсуду столиці про взяття Кузьменко під варту на два місяці. Однак судове засідання перенесли на 24 грудня.

До речі, підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета музикант і ветеран АТО Андрій Антоненко подав позов до суду на президента Володимира Зеленського, голову МВС Арсена Авакова, заступника голови Нацполіції Євгена Коваля і генпрокурора Руслана Рябошапку про захист честі і гідності.

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Новини України Павло Шеремет
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