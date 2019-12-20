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Підозрюваний у вбивстві Шеремета подав в суд на Зеленського, Авакова і Рябошапку

Новини » Надзвичайні події     20.12.2019 - 12:44
Підозрюваний у вбивстві Шеремета подав в суд на Зеленського, Авакова і Рябошапку
Фото: Андрій Антоненко (РБК-Україна)

Мова йде про їх виступі на брифінгу, присвяченому затриманню підозрюваних

Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета музикант і ветеран АТО Андрій Антоненко подав позов до суду на президента Володимира Зеленського, главу МВС Арсена Авакова, заступника голови Нацполіції Євгена Коваля і генпрокурора Руслана Рябошапку про захист честі та гідності. Про це повідомив у Facebook адвокат Антоненко Святослав Жерновников.

Згідно з позовом, мова йде про виступ зазначених посадових осіб на брифінгу, присвяченому розкриттю і затримання підозрюваних, які, на думку слідства, вчинили вбивство Шеремета.

"В ході проведення зазначеного брифінгу було виявлено повну зневагу до принципу презумпції невинуватості, закріпленого у ст. 62 Конституції України, п. 10 ст. 7 КПК України, і повністю знищений принцип недоторканності честі та гідності громадянина і людини, передбачений ст 3, 21, 24, 28, 34, 68 Конституції України", - йдеться в позовній заяві.

Підозрюваний у вбивстві Шеремета подав в суд на Зеленського, Авакова і Рябошапку

Раніше Антоненко відмовлявся давати свідчення у справі. Свій вчинок Антоненко пояснив тим, що вважає слідство по справі Шеремета упередженим.

Нагадаємо, 12 грудня затримали трьох підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Затриманими виявилися троє ветеранів війни на Донбасі. За даними слідства, організатором групи був Андрій Антоненко, до якого пізніше приєдналися Юлія Кузьменко та Яна Дугарь.

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Новини України преступленияПавло Шеремет
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