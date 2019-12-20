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Буду кричать и цепляться: Юлия Кузьменко поставила ультиматум судьям

STYLERЖизнь    20.12.2019 - 15:16
Буду кричать и цепляться: Юлия Кузьменко поставила ультиматум судьям
Юлия Кузьменко не покинет суд (фото: РБК-Украина)

Одна из подозреваемых в убийстве Шеремета Юлия Кузьменко отказалась покидать здание суда

Убийство Павла Шеремета было объявлено раскрытым более чем через три года после его совершения. Одна из обвиняемых по делу убийства журналиста врач Юлия Кузьменко подала на апелляцию, но прокуроры на ее рассмотрение не явились. После этого хирург и волонтер объявила судьям, что она не намерена покидать здание суда, пока ее апелляцию не рассмотрят.

"Я не уеду отсюда, пока не будет заседания. Я буду кричать и цепляться за все, что угодно. Я имею право на это заседание", – сказала Кузьменко.

Отметим, что Юлию Кузьменко держат в стеклянном боксе на третьем этаже Киевского апелляционного суда, внизу активисты продолжают блокировать вход здания.

Напомним, что 20 декабря Апелляционный суд должен был рассмотреть жалобу адвоката на решение Печерского райсуда столицы о заключении Кузьменко под стражу на два месяца. Однако судебное заседание перенесли на 24 декабря.

Кстати, подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко подал иск в суд на президента Владимира Зеленского, главу МВД Арсена Авакова, замглавы Нацполиции Евгения Коваля и генпрокурора Руслана Рябошапку о защите чести и достоинства.

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Новости Украины Павел Шеремет
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