Я не буду бігати за кожним: у Дрогобичі розгорається скандал з мешканцями зруйнованого будинку

Обвал будинку у Дрогобичі (Фото: Радіо Свобода, Колаж РБК-Україна)

Постраждалі скаржаться на жахливу антисанітарію в гуртожитку

Мешканці будинку, що обвалився в Дрогобичі 28 серпня, не можуть забрати свої речі з вцілілих квартир і скаржаться на те, що їх розмістили в страшних умовах. Одна сім'я з немовлям опинилася в кімнатах з антисанітарією. Про це пише "Радіо Свобода".

Обрушений будинок по вулиці Грушевського, 101 – заарештований і місцеві чиновники не готові брати на себе відповідальність за те, щоб дати доступ потерпілим доступ до речей. Будинок огородили парканом і поставили цілодобову охорону. Комунальники розчистили завали, але роботи тривають і є ймовірність, що обвалиться дах будівлі.

Будинок в Дрогобичі (Фото: Галина Терещук, Радіо Свобода)

Мешканцям будинку не дозволяють заходити всередину, щоб забрати хоча б найнеобхідніші речі, так як будинок сильно просів після обвалу. Михайло Білокур каже, що готовий залізти через вікно, під власну відповідальність, але йому не дозволяють.

"Могла б під'їхати автовишка, я б вибив вікно і під свою відповідальність міг залізти. Зараз це ще можна зробити, поки ситуація не стала гірше. Потім почнуться дощі і сніг. Черевики, одяг – все в квартирі, побутова техніка, меблі. Зараз перше питання – щоб люди дісталися до квартири та забрали все необхідне. Поліція сказала йти в прокуратуру, прокуратура сказала йти до слідчого поліції. Мер каже, що це питання не вирішує", - нарікає постраждалий житель. Він разом з сім'єю зняв окреме житло за 2500 гривень, так як жити в гуртожитку було неможливо. Сім'ї Білокура виділили кімнату, в якій було три ліжка, маленька шафа, не було холодильника і не було змоги помитися. Туалет в жахливому стані. Вони витримали всього два дні і переїхали.

У гуртожитках та готелі залишилося 28 чоловік, інші перебралися в орендовані квартири і до родичів, друзів.

Постраждалі в результаті обвалу будинку в Дрогобичі (Фото: Галина Терещук, Радіо Свобода)

Родині Хомичів пощастило найменше. Дорослі батьки, молода сім'я і 5-місячне немовля. Їм мерія виділила дві кімнати, де є три ліжка, стіл, маленька шафа.

"Ми вже все собі організували тут якось, щоб жити: постелили килимки, прибрали, ліжка переставили. Холодильник був, що там морозить. Ліжечко для дитини зі своєї квартири з дружиною самі винесли, не розкручували навіть, тільки переживали, щоб помістилася в двері. Волонтери допомагають. Хотілося б бажати кращого житла, так як умови з дитиною жахливі. Люди навколо живуть, приходять з роботи і чутно шум, дитина прокидається. Кажуть, що нам щось шукають. Поки що немає нічого. У мерії запропонували, щоб у друзів порозпитували. Наша знайома нас може взяти, але без батьків. Я не хочу залишати батьків, вони повинні бути з нами", - розповів Андрій Хомич.

Постраждалі після обвалу будинку у Дрогобичі живуть в жахливій антисанітарії (Фото: Галина Терещук, Радіо Свобода)

Голова Дрогобича Тарас Кучма сказав, що ця сім'я до нього підходила і всі умови проживання постраждалих перевіряються.

"Ми шукаємо, куди переселити, я сказав, що не буду бігати за кожним, кому щось подобається, комусь-ні. Мешканцям з 10 квартири не сподобалися умови тимчасового проживання – ми знайшли їм іншу кімнату. Люди в мерії перевіряють і повинні мені доповісти, у кого які проблеми", - відповів мер Дрогобича.

Тим часом, волонтери та міська влада організували безкоштовні обіди і вечері для мешканців будинку. Цією допомогою користується 12 осіб, ще двом хворим – їжу приносять в кімнати. Крім того, місцеві жителі допомагають продуктами.

Що робити з будинком – поки не знають. Міська влада так і не отримала висновків експертів. Потерпілими визнані лише ті, хто втратив рідних в результаті обвалу або отримав травми. Решта жителів – ні. Відповідно, допомога їм виділятися не буде. Тим, хто втратив рідних, повинні отримати по 100 тисяч гривень, травмованим – від 50 до 75 тисяч гривень. На даний момент гроші ще ніхто не отримав.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мешканці будинку в Дрогобичі назвали свою версію обвалення.

А також ми повідомляли про те, що у Дрогобичі під завалами будинку знайшли 8 тіл.