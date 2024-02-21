ua en ru
Ср, 21 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Прорывали блокаду границы". Волонтеры Притулы не могли выехать с Польши из-за протестов фермеров

Среда 21 февраля 2024 15:08
UA EN RU
"Прорывали блокаду границы". Волонтеры Притулы не могли выехать с Польши из-за протестов фермеров Блокада границы усложняет движение гуманитарных грузов (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Из-за блокады польскими фермерами границы с Украиной волонтерам фонда Притулы было тяжело выехать из Польши - некоторые трассы были перекрыты в нескольких местах, а объездные пути заняли много времени.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию координатора транспортного направления "Благотворительного Фонда Сергея Притулы" Максима Костецкого в Facebook.

Что известно об инциденте

"Вечером прорывали с Притулой блокаду границы со стороны Польши: трасса из Варшавы на Жешув перекрыта в нескольких местах, объезжать надо через малые села, никаких знаков, конечно же, нет. Из КПП свободно пускали только на Краковце и Шегинях. По всем направлениям тракторы, на мостах - рольники (фермеры на польском - Ред.) радостно прыгают от ощущения безнаказанности", - пишет Костецкий.

Он добавляет, что "полезные идиоты машут польскими флагами и радуются как дети, которые не дали украинцам завезти/заехать". Также Костецкий отметил, что говорил с двумя полицейскими, но никакой реакции от них не дождался, те только разводят руками. Они говорят, что у них нет полномочий.

"Больше всего, конечно, разочаровывает реакция польских властей на эти очевидно проплаченные Москвой "движи". А точнее ее отсутствие", - говорит волонтер.

Костецкий отмечает, что украинцы благодарны полякам за многие вещи, которые они сделали в начале вторжения. Но это все может быть перечеркнуто тем позором, которым себя покрывают и старая, и новая польская власть.

"Можно дальше играть в обезьянки, которые ничего не видят, не слышат и не говорят, а можно брать на себя ответственность и принимать взрослые решения. Бог все видит и история все запомнит. Думайте, как вы хотите войти в историю этой войны: как стратегический партнер героической Украины или как низменный сосед, который в самый критический момент выбивает стул из-под ног", - говорит Костецкий.

Добавим, что волонтер не уточнил, когда им удалось пересечь границу с Украиной и сколько времени это заняло.

&quot;Прорывали блокаду границы&quot;. Волонтеры Притулы не могли выехать с Польши из-за протестов фермеровИз-за протестов польских фермеров украинские волонтеры не могут быстро пересекать границу (фото: Facebook/Maksym Kostetskyi)

Отметим также, что, несмотря на блокаду, милитарную и гуманитарную помощь беспрепятственно пропускают через границу. Это подтверждают в Посольстве Украины в Польше. Трудности с волонтеркой возникают именно из-за усложненного движения по внутренним трассам в Польше.

Ранее мы писали, что Зеленский провел селектор по блокаде границы с Польшей.

Читайте также о том, как блокада польской границы повлияет на цену горючего в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
фермери Граница с Украиной
NEWS
"У них нет сил". Буданов рассказал, как может изменится ситуация на фронте после Авдеевки
"У них нет сил". Буданов рассказал, как может изменится ситуация на фронте после Авдеевки