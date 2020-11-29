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Експерти назвали найкорисніші фрукти для здоров'я легенів

Неділя 29 листопада 2020 21:31
Експерти назвали найкорисніші фрукти для здоров'я легенів
Лікарі назвали найкорисніші фрукти для здоров'я легенів (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Фахівці назвали зимові фрукти, які захистять легені і відновлять імунітет

Фахівці з харчування назвали фрукти, які здатні захистити легені під час періоду респіраторних захворювань. За словами експертів, ці фрукти здатні також підвищити загальний імунітет організму та опірність до сезонних вірусів і простуд.

В зимовий період свіжих фруктів на прилавках з'являється небагато, а в Україні найчастіше можна знайти тільки привізні екзотичні ласощі. Однак це не привід повністю відмовлятися від фруктів, і фахівці перерахували, які саме з них повинні бути в раціоні обов'язково. Про це пише видання Comments.ua.

Як стверджують медики, вітамін С здатний справлятися з багатьма сезонними захворюваннями й знижувати важкість застуди, якщо вона вже є. Цей вітамін міститься в багатьох овочах і фруктах, але найбільш корисними є цитрусові.

Лікарі рекомендують вибирати цитрусові по сезону, а саме – апельсини. В них міститься велика кількість антиоксидантів, і вони допомагають боротися із запальними процесами. Також в апельсинах багато клітковини, яка допомагає шлунково-кишковому тракту і загалом позитивно впливає на стан організму людини.

Ще один корисний фрукт взимку – гуава. Вона покращує метаболізм і поповнює енергію, а також має властивості, які зміцнюють імунітет.

Якщо ви регулярно будете вживати гранат, то підвищиться не тільки загальний тонус організму, але захист організму від вірусів.

Ще один екзотичний фрукт, який допоможе підвищити опірність організму – це ківі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що несподівану ознаку раку легенів медики розгледіли в очах.

А також розповідали про те, що Комаровський назвав два способи прибрати кашель без ліків.

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