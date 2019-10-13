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По-літньому тепло, але є нюанс: синоптики дали прогноз на понеділок

STYLERЖиття    13.10.2019 - 20:33
По-літньому тепло, але є нюанс: синоптики дали прогноз на понеділок
Погода в Україні (колаж РБК-Україна)

Синоптики прогнозують продовження "бабиного літа" на початку нового тижня

Погода в Україні 14 жовтня буде теплою і сонячною. Синоптики прогнозують підвищення температури повітря до +22 градусів Цельсія. При цьому в нічний час можливе зниження температури до +8 градусів. Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру в оновленому прогнозі.

Як повідомляється, початок тижня буде теплим і сонячним. Ймовірність випадання опадів мінімальна. Над Україною буде ясна, сонячна погода з невеликою хмарністю. Вітер буде несильним – 5-10 м/с.

Синоптики метеорологічного центру прогнозують по-літньому теплу погоду. В Україні в середньому температура підніметься до +20... +22 градусів. На сході і в деяких центральних регіонах трохи прохолодніше – від +18 до +22 градусів. У нічний час по країні в середньому буде +8... +11 градусів. Тільки в приморських регіонах нічна температура досягне +9... +14 градусів.

По-літньому тепло, але є нюанс: синоптики дали прогноз на понеділок

Погода в Україні (ілюстративне фото: pixabay.com)

Також в Укргідрометцентрі попередили, що в деяких регіонах нашої країни буде туман.

"14 жовтня вночі та вранці у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській і Донецькій областях туман, видимість 200-500 м (ІІ рівень небезпеки, жовтий). 13-15 жовтня в Донецькій, більшості районів Луганської, Запорізької, Одеської, Черкаської, Кіровоградської та Тернопільської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - додали в метеорологічному попередженні.

По-літньому тепло, але є нюанс: синоптики дали прогноз на понеділок

Погода в Україні 14 жовтня (скріншот: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що раніше у Києві оголосили штормове попередження.

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