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Будьте обережні: Комаровський розповів про знеболюючі для дітей

STYLERЖиття    29.04.2019 - 17:34
Будьте обережні: Комаровський розповів про знеболюючі для дітей
Комаровський розповів про знеболюванні при прорізуванні зубів (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський пояснив, як діяти, коли у дитини ріжуться перші зуби

Доктор Євген Комаровський відповів на важливе питання, яким часто задаються батьки малюків, що зіткнулися з першими труднощами при прорізуванні молочних зубів. Про це іменитий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

Так, на думку Євгенія Комаровського, знеболюючі мазі, креми і краплі для дітей, у яких починають прорізуватися зуби, можна застосовувати, але з обережністю.

Якщо ви все ж зважилися скористатися, наприклад, знеболюючими гелями, ви повинні бути точно впевнені, що занепокоєння і примхливість дитини пов'язані саме з прорізуванням зубів.

Комаровський радить: перед тим, як скористатися знеболенням, потрібно проконсультуватися з лікарем.

Будьте обережні: Комаровський розповів про знеболюючі для дітей

Комаровський розповів про знеболюванні при прорізуванні зубів (фото: twitter.com/UNICEF_UA)

"Мама повинна для початку з допомогою доктора переконатися в тому, що причина вашого неспокою саме зуби. Тобто, ви не повинні експериментувати", - говорить Євген Олегович.

Якщо ж причина поганого сну, дратівливості і плачу малюка, все ж зуби, педіатр рекомендує використовувати знеболюючі на ніч і в свічках. Це дасть шанс батькам вночі поспати.

Раніше доктор Комаровський розповів батькам, як швидко і правильно привчити дитину до горщика.

Також повідомлялося, що іменитий педіатр повідомив про ознаки, які свідчать про те, що дитина отримує недостатньо кальцію.

До речі, Комаровський розповів, яка температура води оптимальна для купання і загартовування дітей.

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