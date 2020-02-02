Будьте обережні: цим знакам Зодіаку варто бути напоготові в лютому

Гороскоп на 2020 рік (Колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, які знаки Зодіаку опиняться в небезпеці в першу декаду лютого

Гороскоп на 2020 рік свідчить, що Білий Металевий Щур принесе всім представникам зодіакального сузір'я в новому році багато позитивних і кардинальних змін, а лютий стане місяцем любові, чуттєвих насолод і розв'язання багатьох проблем.

Астрологи розповіли, що пророкують зірки на початок лютого і попередили, яким знакам Зодіаку варто бути більш обережними та обачними.

Близнюки

Астрологи радять не брати Близнюками на себе розв'язання всіх проблем, як вдома, так і на роботі. Варто делегувати завдання по можливості, щоб це не призвело до занепаду сил. Для того, щоб підзарядитися енергією, варто зробити вилазку на природу та обмежити спілкування з представниками агресивних знаків Зодіаку. У фінансовій сфері варто переглянути ставлення до витрат і почати економити.

Терези

У найближчий тиждень Терезів може накрити апатія, і бажання кинути роботу. Такий стан негативно позначиться і на найближчому оточенні. Астрологи рекомендують не піддаватися похмурим думкам і не йти на відкриті конфлікти з близькими людьми. Для того, щоб впоратися з труднощами, варто трохи більше перебувати в компанії однодумців і друзів.

Стрілець

Зірки попереджають про небезпеку, яка загрожує на цьому тижні Стрільцям. Представники цього знака будуть відчувати злість і образу, і астрологи рекомендують від цих почуттів позбутися якомога швидше, через те, що вони почнуть ламати плани та можуть зіпсувати стосунки з близькими. Для того, щоб знизити негатив перших днів лютого, варто поговорити зі старими перевіреними друзями, а до близьких проявити терпіння і поблажливість.