Только эти знаки Зодиака закончат неделю на позитивной ноте. Кто в списке любимчиков Вселенной

Представители четырех знаков Зодиака смогут закончить эту неделю по-настоящему удачно. В воскресенье, 20 октября, они получат от Вселенной редкий шанс на счастье.

Водолей

Постарайтесь не торопиться с решениями. В воскресенье вы сможете сделать правильный выбор, однако для этого стоит прислушаться к сигналам Вселенной. Скорее всего, она убережет вас от ошибок.

Эта неделя могла быть очень непростой. А потому 20 октября вам можно немного расслабиться. Планируйте день так, чтобы у вас точно осталось время для отдыха. Вы сможете найти баланс.

Скорпион

В воскресенье вас ждут особые сюрпризы от Вселенной. Перед вами откроются все двери, а тайны, которые враги скрывали от вас очень долго, наконец-то всплывут на поверхность. Вы сможете восстановить справедливость и даже вывести лжецов на чистую воду.

Такие победы точно принесут вам радость. Однако это не все подарки. Конец недели может запомниться вам еще и романтическими приключениями. Вероятно, вы встретитесь с человеком, который способен растопить ваше сердце.

Телец

Карты Таро сулят вам очень удачный день. В воскресенье вы можете сорвать куш и даже разбогатеть. Возможно, кто-то решит щедро вас наградить за труды и старания. Также есть шанс того, что судьба просто подбросит вам удачную возможность.

Не тратьте время на сомнения. Действуйте быстро и не позволяйте страхам обрезать ваши крылья. Вы сможете поймать удачу за хвост, решайтесь.

Рак

Конец недели будет интересным. В воскресенье вас ждут хорошие новости. Вероятно, в вашу жизнь ворвутся приключения и веселые события, которых уже давно не было. И это поднимет вам настроение.

Вселенная решила поставить точку в историях с неудачами и проблемами. А потому не противьтесь переменам и будьте благодарны за все, что с вами произойдет.