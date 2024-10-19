Только эти знаки Зодиака закончат неделю на позитивной ноте. Кто в списке любимчиков Вселенной
Представители четырех знаков Зодиака смогут закончить эту неделю по-настоящему удачно. В воскресенье, 20 октября, они получат от Вселенной редкий шанс на счастье.
Каким знакам Зодиака улыбнется удача, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Водолей
Постарайтесь не торопиться с решениями. В воскресенье вы сможете сделать правильный выбор, однако для этого стоит прислушаться к сигналам Вселенной. Скорее всего, она убережет вас от ошибок.
Эта неделя могла быть очень непростой. А потому 20 октября вам можно немного расслабиться. Планируйте день так, чтобы у вас точно осталось время для отдыха. Вы сможете найти баланс.
Скорпион
В воскресенье вас ждут особые сюрпризы от Вселенной. Перед вами откроются все двери, а тайны, которые враги скрывали от вас очень долго, наконец-то всплывут на поверхность. Вы сможете восстановить справедливость и даже вывести лжецов на чистую воду.
Такие победы точно принесут вам радость. Однако это не все подарки. Конец недели может запомниться вам еще и романтическими приключениями. Вероятно, вы встретитесь с человеком, который способен растопить ваше сердце.
Телец
Карты Таро сулят вам очень удачный день. В воскресенье вы можете сорвать куш и даже разбогатеть. Возможно, кто-то решит щедро вас наградить за труды и старания. Также есть шанс того, что судьба просто подбросит вам удачную возможность.
Не тратьте время на сомнения. Действуйте быстро и не позволяйте страхам обрезать ваши крылья. Вы сможете поймать удачу за хвост, решайтесь.
Рак
Конец недели будет интересным. В воскресенье вас ждут хорошие новости. Вероятно, в вашу жизнь ворвутся приключения и веселые события, которых уже давно не было. И это поднимет вам настроение.
Вселенная решила поставить точку в историях с неудачами и проблемами. А потому не противьтесь переменам и будьте благодарны за все, что с вами произойдет.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что гороскоп на конец октября сулит новую жизнь четырем знакам Зодиака.
Кроме этого, астролог назвала знаки Зодиака, которых осчастливит Венера.
Во время написания материала были использованы источники: Your Tango, Astrofame.