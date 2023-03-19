Будьте осторожны! Магнитная буря накроет Землю в ближайшие часы

Сильная магнитная буря накроет Землю сегодня, 19 марта. Этот метеоудар будет сильным и на спад пойдет только ко вторнику. Возможны ухудшения самочувствия и головные боли.

Об этом сообщает сайт отслеживания космической погоды Space Weather.

Сильная вспышка 19 марта

По данным специалистов, магнитная буря 5 уровня накрыла Землю уже утром в воскресенье, 19 марта. Это произошло из-за того, что из юго-западного квадранта Солнца вырвалась магнитная волна, заполненная темной плазмой.

К вечеру воскресенья буря немного ослабнет и достигнет уровня 4. На спад колебания пойдут только 21 марта.

Более сильная буря ожидается в конце марта - 26-27 числа специалисты прогнозируют сильный метеоудар, который достигнет индекса 6-7 баллов. Стоит отметить, что такие мощные бури бывают крайне редко.

Как влияет магнитная буря на человека

Некоторые люди в дни магнитных бурь чувствуют ухудшение самочувствия, а при сильных бурях головные боли и легкое недомогание чувствует много людей. Также чувствительны к магнитным бурям пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, младенцы, люди с повышенной метеочувствительностью.

Обычно наблюдаются такие реакции

Головная боль, головокружение

Нарушение сна - бессонница, сонливость в течение дня

Повышенная утомляемость, упадок сил

Проблемы с концентрацией, рассеянность

Нарушение сердечного ритма, скачки артериального давления

Раздражительность, агрессия, склонность к конфликтам

Апатия, повышенная тревожность, депрессивные состояния

Тошнота, отсутствие аппетита

Обострение хронических заболеваний

Боль в областях старых переломов, травм, вывихов

Ломота в мышцах и костях

Если магнитная буря превышает индекс 5, то проблемы бывают не только с самочувствием у людей, но и с работой различной техники.

Как можно поддержать организм

В первую очередь рекомендуется снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, стараться больше отдыхать. Нужно придерживаться правильного распорядка дня, полноценно спать и питаться, соблюдать водный баланс организма.

Не желательно пить много кофе и напитков, которые содержат кофеин - их можно заменить травяными чаями.

В рационе должны преобладать фрукты, овощи, зелень, а вот от жирной, вредной пищи - стоит отказаться.

Улучшить состояние помогут утренняя зарядка, контрастный душ, прогулка на свежем воздухе, плавание, спокойный отдых.

Людям с хроническими заболеваниями стоит снизить нагрузку, стараться больше отдыхать и держать под руками необходимые препараты.