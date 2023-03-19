Будьте обережні! Магнітна буря накриє Землю у найближчі години

Сильна магнітна буря накриє Землю сьогодні, 19 березня. Цей метеоудар буде сильним і на спад піде лише у вівторок. Можливі погіршення самопочуття та головний біль.

Про це повідомляє сайт відстеження космічної погоди Space Weather.

Сильний спалах 19 березня

За даними фахівців, магнітна буря 5-го рівня накрила Землю вже вранці в неділю, 19 березня. Це сталося через те, що із південно-західного квадранта Сонця вирвалася магнітна хвиля, заповнена темною плазмою.

Надвечір неділі буря трохи ослабне і досягне рівня 4. На спад коливання підуть лише 21 березня.

Найсильніша буря очікується наприкінці березня – 26-27 числа фахівці прогнозують сильний метеоудар, який досягне індексу 6-7 балів. Варто зазначити, що такі сильні бурі бувають дуже рідко.

Як впливає магнітна буря на людину

Деякі люди в дні магнітних бур відчувають погіршення самопочуття, а при сильних бурях головний біль і легке нездужання відчуває багато людей. Також чутливі до магнітних бур люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями, немовлята, люди з підвищеною метеочутливістю.

Зазвичай спостерігаються такі реакції

Головний біль, запаморочення

Порушення сну - безсоння, сонливість протягом дня

Підвищена стомлюваність, занепад сил

Проблеми з концентрацією, розсіяність

Порушення серцевого ритму, стрибки артеріального тиску

Дратівливість, агресія, схильність до конфліктів

Апатія, підвищена тривожність, депресивні стани

Нудота, відсутність апетиту

Загострення хронічних захворювань

Біль в областях старих переломів, травм, вивихів

Ломота в м'язах та кістках

Якщо магнітна буря перевищує індекс 5, то проблеми бувають не лише з самопочуттям у людей, а й із роботою різної техніки.

Як можна підтримати організм

Насамперед рекомендується знизити фізичні та психоемоційні навантаження, намагатися більше відпочивати. Потрібно дотримуватися правильного розпорядку дня, повноцінно спати та харчуватися, дотримуватися водного балансу організму.

Не бажано пити багато кави та напоїв, які містять кофеїн – їх можна замінити трав'яним чаєм.

У раціоні повинні переважати фрукти, овочі, зелень, а ось від жирної, шкідливої їжі варто відмовитися.

Поліпшити стан допоможуть ранкова зарядка, контрастний душ, прогулянка на свіжому повітрі, плавання, спокійний відпочинок.

Людям із хронічними захворюваннями варто знизити навантаження, намагатися більше відпочивати та тримати під руками необхідні препарати.