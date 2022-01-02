Будьте пильні: шахраї знімають гроші з карт за допомогою "нової послуги" від Нової пошти

З такими аферистами зіткнувся блогер Вадим Фульмахт, який розмістив кілька оголошень на OLX з метою продати деякі речі. І ось на зв'язок з ним в мережі вийшли шахраї - нібито покупці, розповів киянин у своєму Facebook.

"У Whatsapp пише якась Анастасія і каже, що готова купити товар за допомогою нової послуги novapay (типу OLX-доставки, з якої все якраз ок, тільки нібито від "Нової пошти")", - описує ситуацію Фульмахт.

Після цього він отримав від шахраїв посилання на "накладну" на псевдо-сайті "Нової пошти", яка виглядала правдоподібно, але блогера насторожила адреса "beautiful-pays.site".

"Зрозуміло, від мене, з метою безпеки, потрібно ввести номер карти тощо. Я з цікавості ввів номер порожній віртуальної карти з нульовим залишком - ні, пишуть, залишок має бути не менше, ніж сума продажу", - розповів він.

Фульмахт з іронією зазначив, що у зловмисників на сайті навіть "підтримка" є, а також виклав у мережі скріни з їх листування.

"Загалом, будьте пильні. Посилання на "накладну": https://novaposhta.beautiful-pays.site/pay/20450260292142", - йдеться в публікації.

Інтернет-шахраї виманюють дані банківських карт, використовуючи підроблений сайт "Нової пошти" (фото: facebook.com/fulmakht.vadym)

У коментарях до посту користувачі мережі наводять розповіді про подібний вид шахрайства, з яким стикалися на власному досвіді.

Фото: скрін коментарів facebook.com/fulmakht.vadym