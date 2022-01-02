Будьте бдительны: мошенники снимают деньги с карт при помощи "новой услуги" от Новой почты

С такими аферистами столкнулся блогер Вадим Фульмахт, который разместил несколько объявлений на OLX с целью продать некоторые вещи. И вот на связь с ним в сети вышли мошенники - якобы покупатели, рассказал киевлянин в своем Facebook.

"В Whatsapp пишет некая Анастасия и говорит, что готова купить товар с помощью новой услуги novapay (типа OLX-доставки, с которой все как раз ок, только якобы от "Новой почты")", - описывает ситуацию Фульмахт.

После этого он получил от мошенников ссылку на "накладную" на псевдо-сайте "Новой Почты", которая выглядела правдоподобно, но блогера насторожил адрес "beautiful-pays.site".

"Разумеется, от меня, в целях безопасности, требуется ввести номер карты и т.п. Я из любопытства ввел номер пустой виртуальной карты с нулевым остатком - нет, пишут, остаток должен быть не меньше, чем сумма продажи", - рассказал он.

Фульмахт с иронией отметил, что у злоумышленников на сайте даже "поддержка" есть, а также выложил в сети скрины с их переписки.

"В общем, будьте бдительны. Ссылка на "накладную": https://novaposhta.beautiful-pays.site/pay/20450260292142", - говорится в публикации.

Интернет-мошенники выманивают данные банковских карт, используя поддельный сайт "Новой почты" (фото: facebook.com/fulmakht.vadym)

В комментариях к посту пользователи сети приводят рассказы о подобном виде мошенничества, с которым сталкивались на собственном опыте.

Фото: скрин комментариев facebook.com/fulmakht.vadym