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Фішингова атака на українців з використанням бренду "Нової пошти": спливли нові подробиці

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П'ятниця 22 жовтня 2021 14:25
Фішингова атака на українців з використанням бренду "Нової пошти": спливли нові подробиці "Нова пошта" зробила заяву про кіберзлочинців
Автор: Дмитрий Войналович

Підрозділ кібербезпеки "Нової пошти" оприлюднив подробиці інциденту зі злочинцями, які під виглядом бренду зламували смартфони українців і заражали гаджети небезпечним вірусом.

Деталі розслідування розповіли нам у прес-службі "Нової пошти".

Подробиці викриття кіберзлочинців

Експертами 21 жовтня був виявлений шахрайський сайт, на якому пропонувалося взяти участь у розіграші призів нібито від "Нової пошти".

Користувач повинен був розповсюдити посилання на цей сайт та/або завантажити мобільний додаток з Google Play.

Цей додаток є платним. Коли користувач його встановлює, оформлюється підписка та тестовий період, по закінченню якого з рахунку списується сума близько 1900 грн.

Фахівці компанії встановили, що користувачі потрапляли на шахрайський веб-сайт через масове розповсюдження повідомлень із посиланнями, створеними з використанням доменів .ml, .cf, .tk, а для їхнього функціонування використовувався сервіс CloudFlare.

Крім того, спеціалісти НП виявили більше 100 шахрайських доменних імен, які використовувалися для аналогічних атак стосовно інших відомих українських брендів.

"Нова пошта" наразі вживає заходів з блокування шахрайських веб-ресурсів. Ми настійливо рекомендуємо в жодному разі не переходити за посиланнями, що пропонують взяти участь у розіграші грошей від компанії, не встановлювати сумнівні додатки і не прив’язувати до них свої банківські карти", - додали у прес-службі компанії.

Фішингова атака на українців з використанням бренду &quot;Нової пошти&quot;: спливли нові подробиці

"Нова пошта" попередила про шахраїв (фото: facebook.com/nova.poshta.official)

Раніше ми писали, що українцям від імені "Нової пошти" розсилають небезпечні листи-заманухи.

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