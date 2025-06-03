"Здание трясло". Саша Бо с детьми пережила мощное землетрясение в Турции: что известно

По словам Саши, землетрясение в Турции произошло ночью. Его мощность оценивается в 6 баллов по шкале Рихтера.

"Землетрясение произошло в 2:14 ночи. Вода в бассейнах поднялась волнами. Здание трясло, кровать дрожала", - рассказала она.

"Называется, сбежали от стрессовых украинских реалий", - добавила блогерша.

Толчки продолжались около десяти секунд, а затем прекратились. Несмотря на неприятный опыт и страх, Саша не стала паниковать.

"Страшно, но контролируемо. Я удивлена, что не паниковала", - призналась она.

В то же время блогер рассказала, что для жителей города легкие толчки стали привычным делом, однако это землетрясение было очень серьезным.

"В Фетхие умерла девочка 14 лет от панической атаки. Около 40 человек выпрыгнули из окон", - отметила она.

Саша Бо о пережитом землетрясении в Турции (фото: instagram.com/sashaabo)

Что известно о блогерше

Саша Бо, которая также известна как Саша Тарнавская, родилась 19 июня 1995 года.

Проживает в Ивано-Франковске. Сама родом из Тернопольской области.

Блог начала вести в 2016 году и стала одной из первых украиноязычных блогеров, которым удалось собрать миллионную аудиторию.

Рассказывает о материнстве, лайфстайле, здоровье и красоте.

Воспитывает троих детей. Сыновей Даниила и Евгения родила в первом браке с блогером Игорем Пустовитом, а дочь от нынешнего мужа Платона Тарнавского.