Плохо спите? Эти 5 умных гаджетов обеспечат крепкий и здоровый сон

Если бессонница или плохой сон стали постоянными вашими спутниками, пора обратить внимание на технологии, которые могут улучшить качество вашего отдыха.

Про 5 устройств, которые могут значительно улучшить качество сна и помочь вам высыпаться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget .

Headspace

Один из самых эффективных способов улучшить сон - убрать телефон из спальни. Однако приложение Headspace для iOS и Android работает наоборот: вместо того чтобы отвлекать, оно помогает расслабиться и быстрее заснуть.

Приложение предлагает короткие медитации на несколько минут для расслабления перед сном, а также длинные "сонные рассказы" продолжительностью около 45 минут. Истории рассказываются спокойными голосами, что помогает успокоиться.

Также есть музыкальные композиции и звуковые пейзажи, которые могут играть до 500 минут, создавая расслабляющую атмосферу.

Особенно полезна функция “Ночной SOS” - серия упражнений для тех, кто просыпается среди ночи из-за тревожных снов или стресса. Эти упражнения помогают быстро вернуть состояние покоя и снова заснуть.

Стоимость подписки: 70 долларов в год или 13 долларов в месяц. Помимо контента для сна, приложение предлагает медитации для дня, которые помогают управлять стрессом, сосредотачиваться и улучшать дыхание.

Важно: если вы используете Headspace перед сном, включите на телефоне режим сна или фокусировки, чтобы ночные уведомления не нарушили ваш покой и не свели на нет эффект от медитации.

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Hatch Restore 2

Hatch Restore 2 - это будильник с функцией восхода солнца и динамик для звуков сна, который управляется через приложение. Он помогает настроиться на расслабленный сон и мягкое пробуждение, предлагая разнообразные аудиотреки и медитации.

В новом поколении устройство получило тканевое покрытие и более спокойные цвета, а также обновленную форму с удобными кнопками. Выпуклая кнопка включает утренние ритуалы, а вогнутая - ночные звуки для сна.

Большая часть функций управляется через приложение Hatch, которое предлагает большую библиотеку медитаций, звуков природы, рассказов перед сном и белого шума для спокойного сна. Для утреннего пробуждения доступны мотивационные треки и упражнения для растяжки. Однако полная библиотека доступна только в платной версии за 5 долларов в месяц.

Hatch Restore 2 (фото: Engadget)

Oura Ring Gen 3

Oura Ring - это умное кольцо, которое отслеживает физическую активность в течение дня и качество сна ночью. Каждое утро приложение выдает оценку сна от 1 до 100 и предлагает рекомендации для его улучшения.

Кольцо собирает данные о температуре тела, движении, уровне кислорода в крови и пульсе, чтобы понять, сколько времени вы проводите в разных фазах сна.

Его называют "идеальным устройством для тех, кто не любит носимые гаджеты", поскольку оно незаметно в повседневной жизни и не мешает во время сна. Через несколько дней использования вы просто перестаете замечать кольцо на пальце - в отличие от громоздких фитнес-браслетов.

Все данные отображаются в мобильном приложении, поскольку у кольца нет экрана. Это также позволяет устройству работать до семи дней без подзарядки - важное преимущество для трекера сна, который должен оставаться на вас всю ночь.

Oura Ring Gen 3 (фото: Engadget)

Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 8

Xiaomi Mi Band 8 выделяется среди бюджетных фитнес-трекеров благодаря удобному интерфейсу и комфортному ношению во время сна. В отличие от смарт-часов, которые нужно заряжать каждую ночь, Mi Band 8 работает до двух недель без подзарядки, а полный заряд занимает всего 30 минут.

Стоит отметить, что доступ к данным сна не требует подписки - это входит в базовый функционал.

Благодаря цене менее 50 долларов, Mi Band 8 становится привлекательным вариантом для тех, кто ищет устройство для мониторинга сна, особенно если вы уже пользуетесь другим смарт-часами днем.

Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 8 (фото: Engadget)

Wiim Wake-up Light

WiiM Wake-up Light - это умный будильник и звуковая машина, которая не требует подписки. Он предлагает более 50 звуков, включая природные звуки, музыку и шумы белого, розового и коричневого спектров.

Этот будильник также является умной колонкой, с возможностью подключения к музыкальным сервисам, таким как Spotify, Deezer и Tidal. Встроенная Alexa позволяет просить о песнях или получать прогноз погоды прямо из постели.

Wiim Wake-up Light (фото: Engadget)