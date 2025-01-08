ua en ru
Ср, 08 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Плохо спите? Эти 5 умных гаджетов обеспечат крепкий и здоровый сон

Среда 08 января 2025 22:00
UA EN RU
Плохо спите? Эти 5 умных гаджетов обеспечат крепкий и здоровый сон Улучшите свой сон с помощью этих 5 гаджетов (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Если бессонница или плохой сон стали постоянными вашими спутниками, пора обратить внимание на технологии, которые могут улучшить качество вашего отдыха.

Про 5 устройств, которые могут значительно улучшить качество сна и помочь вам высыпаться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget.

Headspace

Один из самых эффективных способов улучшить сон - убрать телефон из спальни. Однако приложение Headspace для iOS и Android работает наоборот: вместо того чтобы отвлекать, оно помогает расслабиться и быстрее заснуть.

Приложение предлагает короткие медитации на несколько минут для расслабления перед сном, а также длинные "сонные рассказы" продолжительностью около 45 минут. Истории рассказываются спокойными голосами, что помогает успокоиться.

Также есть музыкальные композиции и звуковые пейзажи, которые могут играть до 500 минут, создавая расслабляющую атмосферу.

Особенно полезна функция “Ночной SOS” - серия упражнений для тех, кто просыпается среди ночи из-за тревожных снов или стресса. Эти упражнения помогают быстро вернуть состояние покоя и снова заснуть.

Стоимость подписки: 70 долларов в год или 13 долларов в месяц. Помимо контента для сна, приложение предлагает медитации для дня, которые помогают управлять стрессом, сосредотачиваться и улучшать дыхание.

Важно: если вы используете Headspace перед сном, включите на телефоне режим сна или фокусировки, чтобы ночные уведомления не нарушили ваш покой и не свели на нет эффект от медитации.

Плохо спите? Эти 5 умных гаджетов обеспечат крепкий и здоровый сон

Скриншот

Hatch Restore 2

Hatch Restore 2 - это будильник с функцией восхода солнца и динамик для звуков сна, который управляется через приложение. Он помогает настроиться на расслабленный сон и мягкое пробуждение, предлагая разнообразные аудиотреки и медитации.

В новом поколении устройство получило тканевое покрытие и более спокойные цвета, а также обновленную форму с удобными кнопками. Выпуклая кнопка включает утренние ритуалы, а вогнутая - ночные звуки для сна.

Большая часть функций управляется через приложение Hatch, которое предлагает большую библиотеку медитаций, звуков природы, рассказов перед сном и белого шума для спокойного сна. Для утреннего пробуждения доступны мотивационные треки и упражнения для растяжки. Однако полная библиотека доступна только в платной версии за 5 долларов в месяц.

Плохо спите? Эти 5 умных гаджетов обеспечат крепкий и здоровый сон

Hatch Restore 2 (фото: Engadget)

Oura Ring Gen 3

Oura Ring - это умное кольцо, которое отслеживает физическую активность в течение дня и качество сна ночью. Каждое утро приложение выдает оценку сна от 1 до 100 и предлагает рекомендации для его улучшения.

Кольцо собирает данные о температуре тела, движении, уровне кислорода в крови и пульсе, чтобы понять, сколько времени вы проводите в разных фазах сна.

Его называют "идеальным устройством для тех, кто не любит носимые гаджеты", поскольку оно незаметно в повседневной жизни и не мешает во время сна. Через несколько дней использования вы просто перестаете замечать кольцо на пальце - в отличие от громоздких фитнес-браслетов.

Все данные отображаются в мобильном приложении, поскольку у кольца нет экрана. Это также позволяет устройству работать до семи дней без подзарядки - важное преимущество для трекера сна, который должен оставаться на вас всю ночь.

Плохо спите? Эти 5 умных гаджетов обеспечат крепкий и здоровый сон

Oura Ring Gen 3 (фото: Engadget)

Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 8

Xiaomi Mi Band 8 выделяется среди бюджетных фитнес-трекеров благодаря удобному интерфейсу и комфортному ношению во время сна. В отличие от смарт-часов, которые нужно заряжать каждую ночь, Mi Band 8 работает до двух недель без подзарядки, а полный заряд занимает всего 30 минут.

Стоит отметить, что доступ к данным сна не требует подписки - это входит в базовый функционал.

Благодаря цене менее 50 долларов, Mi Band 8 становится привлекательным вариантом для тех, кто ищет устройство для мониторинга сна, особенно если вы уже пользуетесь другим смарт-часами днем.

Плохо спите? Эти 5 умных гаджетов обеспечат крепкий и здоровый сон

Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 8 (фото: Engadget)

Wiim Wake-up Light

WiiM Wake-up Light - это умный будильник и звуковая машина, которая не требует подписки. Он предлагает более 50 звуков, включая природные звуки, музыку и шумы белого, розового и коричневого спектров.

Этот будильник также является умной колонкой, с возможностью подключения к музыкальным сервисам, таким как Spotify, Deezer и Tidal. Встроенная Alexa позволяет просить о песнях или получать прогноз погоды прямо из постели.

Плохо спите? Эти 5 умных гаджетов обеспечат крепкий и здоровый сон

Wiim Wake-up Light (фото: Engadget)

Читайте также, как "белый шум" влияет на сон и какие еще "цвета" существуют.

А еще мы писали про 5 самых распространенных причин бессонницы и как с ними бороться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Советы Гаджеты
NEWS
Спецпредставитель Трампа хочет найти решение для окончания войны РФ против Украины за 100 дней
Спецпредставитель Трампа хочет найти решение для окончания войны РФ против Украины за 100 дней