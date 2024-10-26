Дом Мэттью Перри продали за кругленькую сумму: новой владелицей стала кинопродюсер

Дом Мэттью Перри продали

Собственность звезды "Друзей" обошлась Аните в кругленькую сумму - речь идет о цифре более 8 млн долларов. Площадь недвижимости составляет 325 кв. Теперь в распоряжении застройщицы есть четыре спальни, четыре ванные комнаты, большая терраса с бассейном и джакузи. Журналистам удалось выяснить, что Верма-Лаллиан купила имение как инвестиционный объект.

Дом расположен в тихом спальном районе Лос-Анджелеса, и его Перри купил в 2020 году. Тогда стоимость жилья, построенного еще в 1965 году, достигала около 6 млн долларов. После покупки Перри занялся полной реконструкцией дома, а еще - сделал бассейн и джакузи на заднем дворе.

К слову, именно в джакузи его нашли мертвым почти год назад - 28 октября 2023 года. Экспертиза обнаружила в его организме употребление веществ, которые привели к проблемам с сердцем и смерти.

дом Мэттью Перри продали (скриншоты)

Что известно о Мэтью Перри

Напомним, американо-канадский актер больше всего запомнился поклонникам как исполнитель роли Чендлера Бинга в популярном сериале "Друзья". Также он сыграл Николаса "Озза" Озерански в ленте "Девять ярдов".

Годами актер боролся с наркотической и алкогольной зависимостью. Он не стеснялся открыто говорить о своих проблемах и даже незадолго до смерти выпустил мемуары, где рассказал свою историю.

Официальная причина смерти знаменитости - влияние кетамина, который Перри принимал, что привело к проблемам с сердцем. Его нашли мертвым в джакузи, а вскрытие показало, что количество кетамина не превышало разрешенную норму.

Мэттью Перри умер в октябре 2023 года (фото: instagram.com/mattyperry4)

Звезду похоронили 3 ноября на частном кладбище Forest Lawn, недалеко от студии Warner Brothers. На церемонию пришли и знаменитые коллеги Перри, исполнители других главных ролей сериала "Друзья". Всего на прощании было около 20 человек.

Кроме того, недавно стало известно, что в расследовании дела смерти Мэттью появились обвиняемые. Речь идет про Марка Чавеса, который уже признал себя виновным. Чавес сотрудничал с другими врачами, чтобы находить для актера кетамин, который тот передавал другому врачу, Сальвадору Пласенции, и тот уже давал его Мэттью ерез его ассистента. Теперь врачу может грозить до десяти лет заключения.

Актеру было 54 года (фото: instagram.com/mattyperry4)