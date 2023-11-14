ua en ru
Вт, 14 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Блогершу Шаманскую обокрали в США: "Это произошло уже в третий раз"

Вторник 14 ноября 2023 15:50
UA EN RU
Блогершу Шаманскую обокрали в США: "Это произошло уже в третий раз" Алина Шаманская (фото: instagram.com/shamankaa)
Автор: Иванна Пашкевич

Известная украинская блогерша и ведущая Алина Шаманская стала жертвой воров в США. Она заявила, что с такой ситуацией сталкивается уже в третий раз.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Алину Шаманскую обворовали в США

Блогерша поделилась, что у нее украли ценные вещи из автомобиля. Речь идет о брендовых очках и подарочных карточках на 200 долларов.

Блогершу Шаманскую обокрали в США: &quot;Это произошло уже в третий раз&quot;

Алину Шаманскую обокрали в США (фото: instagram.com/shamankaa)

По словам Шаманской, воры залезли через окно, которое было сломано.

"Это максимально неприятно, потому что произошло уже в третий раз. Авто ночью обокрали. Мои очки Versace и подарочные карты на 200 долларов. Открыть его было проще простого из-за нашего сломанного окна", - рассказала Алина.

Блогершу Шаманскую обокрали в США: &quot;Это произошло уже в третий раз&quot;

Алину Шаманскую обокрали в США (фото: instagram.com/shamankaa)

К слову, ведущая уже трижды попадает в подобную ситуацию в Америке. До этого у нее украли два новых велосипеда, которые она оставила на ночь на балконе.

"Почему я сказала обокрали в третий раз? У нас есть балкончик, здесь украли у меня велосипед, я его покупала за 135 долларов. Еще один велосипед тоже украли, подаренный Артурчику. Это просто ужас", - сказала звезда.

Блогершу Шаманскую обокрали в США: &quot;Это произошло уже в третий раз&quot;

Алину Шаманскую обокрали в США (фото: instagram.com/shamankaa)

Недавно мы рассказывали, что Олег Винник стал жертвой псевдоволонтеров.

Также мы писали, что украинский спортсмен сбежал из соревнований сборной за границей из-за страха получить повестку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Аліна Шаманська звезды шоу-бизнеса