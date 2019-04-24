Буде спекотно: синоптик порадувала прогнозом погоди

Погода в Україні в Чистий четвер, 25 квітня, продовжить дарувати справжнє весняне тепло, а подекуди буде навіть спекотно, пише Наталка Діденко у Facebook.

Сьогоднішня тепла погода, яка подарувала українцям чи не найприємніший день за всю весну продовжить радувати співвітчизників. Зокрема подекуди на Заході повітря прогріється до рекордної позначки в +26 градусів.

Проте вночі все ще буде не досить комфортно - від +4 до +11 градусів, однак тенденцію на весну вже не зупинити.

За словами синоптика, в західних областях завтра можливі невеликі дощі, а на Правобережжі - доволі сильний поривчастий вітер.

Погода в Україні 25 квітня в Чистий четвер принесе потепління (фото: pixabay.com)

Температура по Україні буде коливатися в межах +20... +26 градусів, однак на узбережжях морів буде трохи прохолодніше - від +16 до +19 вищу нуля.

У Києві 25-те квітня обіцяє сонце та тепло, впродовж дня +20... +23 градуси.

"Одягайте світлу одежу, беріть на носа темні окуляри, погода сприятиме праці, прогулянкам і пробудженню громадянських почуттів", - пише Діденко.

Погода в Україні 25 квітня в Чистий четвер принесе потепління (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Раніше синоптик Наталка Діденко дала не надто втішний прогноз для українців на Великдень. У деяких областях очікується погіршення погодних умов.

Нагадаємо, українців попередили про сильні магнітні бурі в кінці квітня. Фахівці рекомендують в ці дні не вплутуватися в конфлікти і відкласти всі важливі справи і вирішення питань.