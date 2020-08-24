ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Буде жарко і з грозами: детальний прогноз погоди на День Незалежності

Понеділок 24 серпня 2020 07:35
Буде жарко і з грозами: детальний прогноз погоди на День Незалежності
Прогноз погоди на 24 серпня (фото: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Погода обіцяє бути дощовою у західних та північних областях

У прогнозі погоди на 24 серпня для всіх областей України говориться, що Західна Україна, а також більшість областей на півночі і деякі центральні регіони опиняться під ударом атмосферного фронту. Детальний прогноз склали і опублікували синоптики Укргідрометцентру.

У понеділок опади очікуються в Київській, Чернігівській, Сумській, Чернівецькій, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях. В інших областях опадів не очікується.

Як повідомляють експерти, в День Незалежності України очікується спекотна погода в регіонах, де опади не очікуються. Так, на сході і півдні країни, а також в деяких центральних областях – до +26... +31 градусів. При цьому в північних, західних і деяких центральних областях, включаючи Київ, рівень тепла знизиться до +22... +26 градусів. Вночі по Україні - +11... +20 градусів.

Буде жарко і з грозами: детальний прогноз погоди на День Незалежності

Погода в Україні 24 серпня буде з грозами і дощем (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що раніше ми публікували інший прогноз погоди на День Незалежності України.

Також ми розповідали про кращі локації для святкування Дня Незалежності під час подорожі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України синоптикиУкргидометцентрПогода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся