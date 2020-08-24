Буде жарко і з грозами: детальний прогноз погоди на День Незалежності

Прогноз погоди на 24 серпня (фото: РБК-Україна)

Погода обіцяє бути дощовою у західних та північних областях

У прогнозі погоди на 24 серпня для всіх областей України говориться, що Західна Україна, а також більшість областей на півночі і деякі центральні регіони опиняться під ударом атмосферного фронту. Детальний прогноз склали і опублікували синоптики Укргідрометцентру.

У понеділок опади очікуються в Київській, Чернігівській, Сумській, Чернівецькій, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях. В інших областях опадів не очікується.

Як повідомляють експерти, в День Незалежності України очікується спекотна погода в регіонах, де опади не очікуються. Так, на сході і півдні країни, а також в деяких центральних областях – до +26... +31 градусів. При цьому в північних, західних і деяких центральних областях, включаючи Київ, рівень тепла знизиться до +22... +26 градусів. Вночі по Україні - +11... +20 градусів.

Погода в Україні 24 серпня буде з грозами і дощем (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що раніше ми публікували інший прогноз погоди на День Незалежності України.

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