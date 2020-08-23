Грози і сильний вітер: на День незалежності в Україні погіршиться погода

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Швидкість вітру місцями досягне 20 метрів за секунду

Погода в Україні до Дня незалежності, 24 серпня, погіршиться. В деяких регіонах очікуються грози та шквали.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, 24 серпня у західних, північних та Вінницькій областях грози, вдень на заході країни місцями шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). По Київській області вдень 24 серпня грози (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки, який очікується переважно в західних областях.

Крім цього, синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища найближчими днями в Україні.

Також РБК-Україна писало, що у серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.