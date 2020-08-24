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Будет жарко и с грозами: детальный прогноз погоды на День Независимости

Понедельник 24 августа 2020 07:35
Будет жарко и с грозами: детальный прогноз погоды на День Независимости
Прогноз погоды на 24 августа (фото: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Погода обещает быть дождливой в западных и северных областях

В прогнозе погоды на 24 августа для всех областей Украины говорится, что Западная Украина, а также большинство областей на севере и некоторые центральные регионы окажутся под ударом атмосферного фронта. Детальный прогноз составили и опубликовали синоптики Укргидрометцентра.

В понедельник осадки ожидаются в Киевской, Черниговской, Сумской, Черновицкой, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях. В остальных областях осадков не ожидается.

Как сообщают эксперты, в День Независимости Украины ожидается жаркая погода в регионах, где осадки не ожидаются. Так, на востоке и юге страны, а также в некоторых центральных областях – до +26… +31 градусов. При этом в северных, западных и некоторых центральных областях, включая Киев, из-за осадков уровень тепла снизится до +22… +26 градусов. Ночью по Украине - +11… +20 градусов.

Будет жарко и с грозами: детальный прогноз погоды на День Независимости

Погода в Украине 24 августа будет с грозами и дождем (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, что ранее мы публиковали другой прогноз погоды на День Независимости Украины.

Также мы рассказывали о лучших локациях для празднования Дня Независимости во время путешествия.

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