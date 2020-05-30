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Що буде з ціною на газ: експерти дали невтішний прогноз

STYLERЖиття    30.05.2020 - 15:28
Що буде з ціною на газ: експерти дали невтішний прогноз
Ціна на газ - коли почне рости (Віталій Носач, РБК-Україна)

Поки що ситуація залишається стабільною

Ціна на газ в Україні 2020 знизилася і така тенденція буде спостерігатися протягом найближчих двох місяців. Однак є ймовірність, що з часом ціни підуть вгору.

Експерт з енергетичних питань Іван Надеін зазначив, що на сьогоднішній день формування ціни на газ підпорядковується виключно ринковим, а не адміністративним факторам. Про це інформує видання Оbozrevatel.

За його словами, з істотним зниженням попиту на газ через пандемію COVID-19 пов'язано і зниження ціни кубометра газу в Україні з 4600 гривень у січні до 2275 в травні.

На ціноутворення в подальшому буде впливати ряд факторів. Перший полягає в тому, що промисловість поступово виходить з карантину і відновлює діяльність. Це спричинить збільшення попиту на газ, а отже - підвищення його ціни.

Другий фактор - сезон, оскільки літній період через відсутність опалювального сезону тягне за собою здешевлення газу. Різкого стрибку, за прогнозом Надєїн, не буде. Проте, ціна все одно буде поступово зростати і коливатися на загальних ринках.

Також експерт повідомляє, що ближче до початку опалювального сезону ціна на газ повернеться до рівня, зафіксованого на початку 2020 року. "Але навіть ті ціни - 4600-4800 гривень - були безпрецедентно низькими за останні 4-5 років", - прокоментував фахівець.

Як повідомляло РБК-Україна, "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення в травні на 21% до 2300 грн/тис. куб. м.

Нагадаємо, що Коболєв спрогнозував ціну на газ влітку.

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Автор: Дарина Яновська

Теги Новини України газ
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