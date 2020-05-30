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Что будет с ценой на газ: эксперты дали неутешительный прогноз

STYLERЖизнь    30.05.2020 - 15:28
Что будет с ценой на газ: эксперты дали неутешительный прогноз
Цена на газ - когда начнет расти (Виталий Носач, РБК-Украина)

Пока что ситуация остается стабильной

Цена на газ в Украине 2020 снизилась и такая тенденция будет наблюдаться на протяжении ближайших двух месяцев. Однако есть вероятность, что со временем цены пойдут вверх.

Эксперт по энергетическим вопросам Иван Надеин отметил, что на сегодняшний день формирование цены на газ подчиняется исключительно рыночным, а не административным факторам. Об этом информирует издание Оbozrevatel.

По его словам, с существенным снижением спроса на газ из-за пандемии COVID-19 связано и снижение цены кубометра газа в Украине с 4600 гривен в январе до 2275 в мае.

На ценообразование в дальнейшем будет влиять ряд факторов. Первый состоит в том, что промышленность Европы постепенно выходит из карантина и восстанавливает деятельность. Это повлечет увеличение спроса на газ, а следовательно - повышение его цены.

Второй фактор - сезон, поскольку летний период из-за отсутствия отопительного сезона влечет за собой удешевление газа. Резкого скачка, по прогнозу Надеин, не будет. Однако цена все равно будет постепенно расти и колебаться на общих рынках.

Также эксперт сообщает, что ближе к началу отопительного сезона цена на газ вернется к уровню, зафиксированному в начале 2020 года. "Но даже те цены - 4600-4800 гривен - были беспрецедентно низкими за последние 4-5 лет", - прокомментировал специалист.

Как сообщало РБК-Украина, "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения в мае на 21% до 2300 грн/тыс. куб. м.

Напомним, что Коболев спрогнозировал цену на газ летом.

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Автор: Дарья Яновская

Теги Новости Украины газ
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