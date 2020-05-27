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Коболєв спрогнозував ціну на газ влітку: очікується черговий рекорд

Новини » Економіка     27.05.2020 - 16:10
Коболєв спрогнозував ціну на газ влітку: очікується черговий рекорд
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Влітку ціна газу рекордно впаде, але восени газ знову подорожчає

Протягом найближчих двох місяців ціни на газ в Європі та в Україні будуть падати. Але потім ціни, скоріше за все, підуть вгору.

Про це голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв сказав під час ефіру UA: Перший.

Як нагадав Коболєв, ціна газу для населення у травні впала 21% порівняно з квітнем. За його словами, є велика вірогідність, що тенденція зниження ціни буде тривати і надалі. Це залежить від формування ціни газу у Європі.

"Ми очікуємо, що протягом червня та липня ціна газу побачить рекордно низькі рівні. Працюючи в цій індустрії, такої низької ціни на хабі я ще не бачив. І я очікую, що влітку ціна буде сильно коливатись. Думаю, буде падіння, але треба зрозуміти, що ближче до осені ціна, з великою вірогідністю, почне зростати", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення в травні на 21% до 2300 грн/тис. куб. м.

Раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що ціни на газ для населення будуть знижуватися у зв'язку з падінням цін в Європі.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України газЦіна на газНафтогаз України
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