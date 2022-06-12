ru ua
Нд, 12 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Буде тепло, але місцями пройдуть грози: якою буде погода на Трійцю

Новость на русском →
Неділя 12 червня 2022 07:51
Буде тепло, але місцями пройдуть грози: якою буде погода на Трійцю Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Погода в Україні найближчими днями, у неділю та в понеділок буде теплою, але в деяких областях пройдуть дощі з грозами.

Яка погода чекає українців, розповіли в Укргідрометцентрі.

Погода в неділю

12 червня вночі в Карпатах, вдень у північних (крім Житомирської), Вінницькій, Харківській та Одеській областях місцями пройдуть короткочасні дощі, грози.

Зокрема, на решті територій країни без опадів. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі сягатиме +14...+19, вдень +29...+34, у західних областях України +23...+28. Також протягом доби на високогір'ї Карпат температура сягатиме +10...+16.

Зазначимо, що найтепліше буде у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях. Синоптики там прогнозують до +33 градусів.

У Києві вночі буде без суттєвих опадів. У другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. Вітер у столиці буде північний, 5-10 м/с. Температура вночі +17...+19, вдень +28...+30.

Буде тепло, але місцями пройдуть грози: якою буде погода на ТрійцюПрогноз погоди на 12 червня

Прогноз погоди на понеділок

В Україні у понеділок, 13 червня, вдень у східній частині та західних областях місцями очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах, град, шквали 15-20 м/сек.

Зокрема, на решті територій опадів синоптики не прогнозують.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура в західних областях вночі сягатиме +10...+15, вдень +23...+28. На півдні вдень +28...+33, у північних областях +25...+30.

У понеділок в Києві опадів не очікується. Загалом температура вночі складатиме +17...+19, вдень +27...+29.

Вітер у столиці буде північний, північно-західний, 5-10 м/с.

Буде тепло, але місцями пройдуть грози: якою буде погода на ТрійцюПрогноз погоди на 13 червня

Раніше синоптики розповідали, коли в Україну прийде 30-градусна спека.

Також, в яку погоду треба йти на риболовлю, щоб точно повернутися з повним садком.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими