Будет тепло, но местами пройдут грозы: какой будет погода на Троицу

Погода в Украине в ближайшие дни, в воскресенье и в понедельник будет теплой, но в некоторых областях пройдут дожди с грозами.

Какая погода ждет украинцев, рассказали в Укргидрометцентр е.

Погода в воскресенье

12 июня ночью в Карпатах, днем в северных (кроме Житомирской), Винницкой, Харьковской и Одесской областях местами пройдут кратковременные дожди, грозы.

В частности, на остальных территориях страны без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет достигать +14...+19, днем +29...+34, в западных областях Украины +23...+28. Также в течение суток на высокогорье Карпат температура будет достигать +10...+16.

Отметим, что теплее всего будет в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Черкасской областях. Синоптики там прогнозируют до + 33 градусов.

В Киеве ночью будет без существенных осадков. Во второй половине дня возможен дождь с грозой, который к вечеру должен закончиться. Ветер в столице будет северный, 5-10 м/с. Температура ночью +17...+19, днем +28...+30.

Прогноз погоды на 12 июня

Прогноз погоды на понедельник

В Украине в понедельник, 13 июня, днем в восточной части и западных областях местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/сек.

В частности, на остальных территориях осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью будет достигать +10...+ 15, днем +23...+28. На юге днем +28...+ 33, в северных областях +25...+30.

В понедельник в Киеве осадков не ожидается. В общем, температура ночью будет составлять +17...+19, днем +27...+29.

Ветер в столице будет северный, северо-западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 13 июня