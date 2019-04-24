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Як буде працювати Нова пошта і Укрпошта на свята: детальний графік


Нова пошта і Укрпошта змінять свій робочий графік у святкові дні

На Великдень і травневі свята українці відпочиватимуть п'ять днів підряд - починаючи з суботи, 27 квітня, і закінчуючи середою, 1 травня. Головні поштові перевізники – Укрпошта та Нова пошта також змінять свій графік.

Крім того в травні буде ще один вихідний – 9 травня, яке випадає на четвер, а субота, 11 травня, буде робочою (за вівторок, 30 квітня).

На Великдень і травневі свята відділення та кур'єрська доставка Нової Пошти працюють за таким графіком:

  • 27 квітня – за звичайним графіком суботи;
  • 28 квітня – вихідний;
  • 29 квітня – з 9:00 до 16:00;
  • 30 квітня – за звичайним суботнім графіком;
  • 1 травня – з 09:00 до 16:00;
  • 2 травня – за графіком роботи у будній день;
  • 8 травня – за графіком роботи відділення в суботу;
  • 9 травня – з 09:00 до 16:00;
  • 10 травня – за графіком робочого дня;
  • 11 травня – за звичайним суботнім графіком.

Графік роботи Нової пошти, Укрпошти на Великдень і травневі свята (колаж РБК-Україна)

Укрпошта також змінить свій графік роботи, при цьому у цього поштового перевізника буде більше вихідних, ніж у Нової пошти:

  • Укрпошта не буде працювати 28 квітня, 1, 2 і 9 травня.
  • За звичайним графіком Укрпошта буде працювати 30 квітня, а також 4, 5, 6, 7, 8, 11 травня.
  • А п'ятниця, 3 і 10 травня, залишаються в режимі роботи, як у неділю.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, в яку суму обійдеться українцям похід на шашлики.

До речі, в Україні дуже скоро може з'явитися нове свято. Передбачається, що в цей день будуть шанувати тих, хто став жертвою дискримінації за релігійною ознакою.

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