Як буде працювати Нова пошта і Укрпошта на свята: детальний графік

На Великдень і травневі свята українці відпочиватимуть п'ять днів підряд - починаючи з суботи, 27 квітня, і закінчуючи середою, 1 травня. Головні поштові перевізники – Укрпошта та Нова пошта також змінять свій графік.

Крім того в травні буде ще один вихідний – 9 травня, яке випадає на четвер, а субота, 11 травня, буде робочою (за вівторок, 30 квітня).

На Великдень і травневі свята відділення та кур'єрська доставка Нової Пошти працюють за таким графіком:

27 квітня – за звичайним графіком суботи;

28 квітня – вихідний;

29 квітня – з 9:00 до 16:00;

30 квітня – за звичайним суботнім графіком;

1 травня – з 09:00 до 16:00;

2 травня – за графіком роботи у будній день;

8 травня – за графіком роботи відділення в суботу;

9 травня – з 09:00 до 16:00;

10 травня – за графіком робочого дня;

11 травня – за звичайним суботнім графіком.

Графік роботи Нової пошти, Укрпошти на Великдень і травневі свята (колаж РБК-Україна)

Укрпошта також змінить свій графік роботи, при цьому у цього поштового перевізника буде більше вихідних, ніж у Нової пошти:

Укрпошта не буде працювати 28 квітня, 1, 2 і 9 травня.

За звичайним графіком Укрпошта буде працювати 30 квітня, а також 4, 5, 6, 7, 8, 11 травня.

А п'ятниця, 3 і 10 травня, залишаються в режимі роботи, як у неділю.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, в яку суму обійдеться українцям похід на шашлики.

До речі, в Україні дуже скоро може з'явитися нове свято. Передбачається, що в цей день будуть шанувати тих, хто став жертвою дискримінації за релігійною ознакою.