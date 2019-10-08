Кліматологи анонсували "бабине літо" у Києві

Фото: Андріївський узвіз у Києві (РБК-Україна)

Справжнє тепло повернеться до столиці на вихідних

Наприкінці поточного тижня температура в Києві значно підвищиться, що означатиме початок "бабиного літа". Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Нагадаємо, "бабиним літом" зазвичай називають відносно тривалий період теплої та сухої погоди.

"Киян ще очікує "бабине літо", яке розпочнеться у кінці поточного тижня", - йдеться в повідомленні обсерваторії

За даними, Центральної геофізичної обсерваторії, найкоротшим за останні роки "бабине літо" було в 2014 році, коли воно тривало лише 6 днів - з 11 до 16 жовтня, а найдовшим в 2012 році - 13 днів - з 25 вересня до 7 жовтня.

Як повідомляло РБК-Україна, у ніч на вівторок, 8 жовтня, у Києві вперше цієї осені температура повітря опустилась до 0,3 градусів морозу, а це значить, що закінчився безморозний період.

За прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура жовтня 2019 року в Україні становитиме 7-12 градусів, в гірських районах 6-7 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень. Як зазначили в Укргідрометцентрі, у другій та третій декадах жовтня відбувається перехід середньої добової температури через 8 градусів тепла у бік зниження.