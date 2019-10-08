ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кліматологи анонсували "бабине літо" у Києві

Новини » Суспільство    08.10.2019 - 17:22
Кліматологи анонсували "бабине літо" у Києві
Фото: Андріївський узвіз у Києві (РБК-Україна)

Справжнє тепло повернеться до столиці на вихідних

Наприкінці поточного тижня температура в Києві значно підвищиться, що означатиме початок "бабиного літа". Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Нагадаємо, "бабиним літом" зазвичай називають відносно тривалий період теплої та сухої погоди.

"Киян ще очікує "бабине літо", яке розпочнеться у кінці поточного тижня", - йдеться в повідомленні обсерваторії

За даними, Центральної геофізичної обсерваторії, найкоротшим за останні роки "бабине літо" було в 2014 році, коли воно тривало лише 6 днів - з 11 до 16 жовтня, а найдовшим в 2012 році - 13 днів - з 25 вересня до 7 жовтня.

Як повідомляло РБК-Україна, у ніч на вівторок, 8 жовтня, у Києві вперше цієї осені температура повітря опустилась до 0,3 градусів морозу, а це значить, що закінчився безморозний період.

За прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура жовтня 2019 року в Україні становитиме 7-12 градусів, в гірських районах 6-7 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень. Як зазначили в Укргідрометцентрі, у другій та третій декадах жовтня відбувається перехід середньої добової температури через 8 градусів тепла у бік зниження.

Безморозний період у Києві тривав майже 200 днів В Україні цього тижня потеплішає до +20
Новини України летопрогнозПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся