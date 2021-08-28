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Буде один сильний удар: Землю накриє магнітною бурею "червоного" рівня

Автор: Світлана Мащенко

Землю накриє сильною магнітною бурею "червоного" рівня вже в кінці серпня. Експерти попередили про один потужний удар, який негативно відіб'ється на здоров'ї деяких людей.

Як уберегтися від впливу геомагнітних бур, хто їм схильний, небезпечні дати - читайте нижче в нашому матеріалі.

Коли чекати магнітну бурю

В Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, прогнозують сильний удар 30 серпня, а напередодні, 29-го числа, магнітосфера буде збудженою. Піку коливання досягнуть о 06:00 у понеділок.

Під магнітною (геомагнітною) бурею фахівці мають на увазі порушення магнітосфери Землі, що виникає при дуже

Магнітна буря може тривати від декількох годин до декількох днів поспіль, викликаючи збори в роботі техніки, а також проблеми зі здоров'ям.

Скрін: Прогноз магнітних бур (tesis.lebedev)

Від магнітних бур страждають метеозалежні люди, літні, гіпотоніки, гіпертоніки, а також ті, хто має хронічні недуги, в першу чергу серцево-судинні.

У небезпечні дні може порушуватися серцевий ритм, скакати тиск, нагадують про себе старі травми.

Медики кажуть, що в дні магнітних бур може розболітися голова навіть у людей, які вважають себе повністю здоровими. Виникає безпричинна втома, дратівливість, апатія, проблеми зі сном.

Як захиститися від впливу геомагнітних коливань

Лікарі радять людям з хронічними хворобами тримати необхідні ліки поруч. При потребі можна проконсультуватися з лікарем.

Ось ряд універсальних рекомендацій:

  • уникайте стресів, сильних фізичних і емоційних навантажень,
  • перенесіть вирішення складних завдань і питань на інші дні,
  • спіть повноцінно, 7-8 годин,
  • відмовтеся від алкоголю, куріння,
  • пийте поменше кави, енергетиків, міцного чаю,
  • гуляйте на свіжому повітрі,
  • харчуйтеся повноцінно, уникаючи важкої їжі, фастфуду.

Раніше ми писали про магнітні бурі, які очікуються у вересні 2021.

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Магнітна буря