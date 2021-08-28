UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Будет один сильный удар: Землю накроет магнитной бурей "красного" уровня

Автор: Светлана Мащенко

Землю накроет сильной магнитной бурей "красного" уровня уже в конце августа. Эксперты предупредили про один мощный удар, который негативно отразится на здоровье некоторых людей.

Как уберечься от влияния геомагнитных бурь, кто им подвержен, опасные даты - читайте ниже в нашем материале.

Когда ждать магнитную бурю

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, прогнозируют сильный удар 30 августа, а накануне, 29-го числа, магнитосфера будет возбужденной. Пика колебания достигнут в 06:00 в понедельник.

Под магнитной (геомагнитной) бурей специалисты подразумевают нарушение магнитосферы Земли, возникающее при очень

Магнитная буря может длиться от нескольких часов до нескольких дней подряд, вызывая сборы в работе техники, а также проблемы со здоровьем.

Скрин: Прогноз магнитных бурь (tesis.lebedev)

От магнитных бурь страдают метеозависимые люди, пожилые, гипотоники, гипертоники, а также те, кто имеет хронические недуги, в первую очередь сердечно-сосудистые.

В опасные дни может нарушаться сердечный ритм, скакать давление, напоминают о себе старые травмы.

Медики говорят, что в дни магнитных бурь может разболеться голова даже у людей, считающих себя полностью здоровыми. Возникает беспричинная усталость, раздражительность, апатия, проблемы со сном.

Как защититься от влияния геомагнитных колебаний

Врачи советуют людям с хроническими болезнями держать необходимые лекарства рядом. При потребности можно проконсультироваться с врачом.

Вот ряд универсальных рекомендаций:

  • избегайте стрессов, сильных физических и эмоциональных нагрузок,
  • перенесите решение сложных задач и вопросов на другие дни,
  • спите полноценно, 7-8 часов,
  • откажитесь от алкоголя, курения,
  • пейте поменьше кофе, энергетиков, крепкого чая,
  • гуляйте на свежем воздухе,
  • питайтесь полноценно, избегая тяжелой пищи, фастфуда.

Ранее мы писали про магнитные бури, которые ожидаются в сентябре 2021.

Читайте РБК-Украина в Google News
Магнитная буря