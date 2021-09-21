Буде один потужний удар: Землю накриє магнітна буря "червоного" рівня

Магнітна буря "червоного" рівня накриє Землю вже в кінці вересня. Такі явища здатні викликати збої в роботі техніки, а також впливати на самопочуття людей.
Коли чекати удару, кому небезпечні магнітні бурі, і як уникнути проблем зі здоров'ям - читайте нижче в нашому матеріалі.
В Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, прогнозують сильний удар 28 вересня. Крім того 25-го і 29-го магнітосфера буде збудженою. Незначні коливання можуть бути також 5 і 10 жовтня.
Магнітною (геомагнітною) бурею експерти називають порушення магнітосфери Землі, яке виникає при дуже
Така буря може тривати кілька годин і навіть кілька днів поспіль.
Скрін: Прогноз магнітних бур (tesis.lebedev)
Періоди геомагнітних бур можуть негативно позначатися на здоров'ї людей з метеозалежністю, літніх, тих, які страждають хронічними хворобами, тих у кого є проблеми з серцем і судинами.
Експерти кажуть, що близько 60% людей сприйнятливі до впливу магнітних бур.
У небезпечні дні може збиватися серцевий ритм, скакати тиск, ниють старі травми, загострюються хронічні хвороби, виникають головні болі, запаморочення, апатія, втома без причини, сонливість або навпаки - безсоння.
Лікарі кажуть, що під час магнітної бурі голова може розболітися навіть у здорової людини.
Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, які посилюються при магнітній бурі, тримайте поруч необхідні ліки, а також номер телефону сімейного лікаря.
Більше гуляйте на свіжому повітрі, якщо дозволяє час і погода. Якщо ні - провітрюйте приміщення.
Не перевантажуйтесь фізично і емоційно, відкладіть вирішення важливих питань на інші дні.
Ось ряд універсальних порад, які допоможуть пережити магнітні бурі:
Раніше лікарі розповіли, хто схильний до метеозалежності, як полегшити свій стан і чи можна позбутися від цього.