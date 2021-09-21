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Будет один мощный удар: Землю накроет магнитная буря "красного" уровня

Автор: Светлана Мащенко

Магнитная буря "красного" уровня накроет Землю уже в конце сентября. Такие явления способны вызывать сбои в работе техники, а также влиять на самочувствие людей.

Когда ждать удара, кому опасны магнитные бури, и как избежать проблем со здоровьем - читайте ниже в нашем материале.

Что такое магнитная буря, опасные даты

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, прогнозируют сильный удар 28 сентября. Кроме того 25-го и 29-го магнитосфера будет возбужденной. Незначительные волнения могут быть также 5 и 10 октября.

Магнитной (геомагнитной) бурей эксперты называют нарушение магнитосферы Земли, которое возникает при очень

Такая буря может длиться несколько часов и даже несколько дней кряду.

Скрин: Прогноз магнитных бурь (tesis.lebedev)

Периоды геомагнитных бурь могут негативно сказываться на здоровье людей с метеозависимостью, пожилых, страдающих хроническими болезнями, тех у кого есть проблемы с сердцем и сосудами.

Эксперты говорят, что около 60% людей восприимчивы к воздействию магнитных бурь.

В опасные дни может сбиваться сердечный ритм, скакать давление, ноют старые травмы, обостряются хронические болезни, возникают головные боли, головокружения, апатия, усталость без причины, сонливость или наоборот - бессонница.

Врачи говорят, что во время магнитной бури голова может разболеться даже у здорового человека.

Как уберечь себя от воздействия бури

Если у вас есть проблемы со здоровьем, которые усугубляются при магнитной буре, держите рядом необходимые лекарства, а также номер телефона семейного врача.

Больше гуляйте на свежем воздухе, если позволяет время и погода. Если нет - проветривайте помещение.

Не перетруждайтесь физически и эмоционально, отложите решение важных вопросов на другие дни.

Вот ряд универсальных советов, которые помогут пережить магнитные бури:

  • избегайте стрессов, нагрузок,
  • спите полноценно, 7-8 часов, в хорошо проветриваемом помещении,
  • воздержитесь от алкоголя, курения,
  • пейте поменьше кофе, энергетиков, крепкого чая,
  • питайтесь полноценно, избегая тяжелой пищи, фастфуда,
  • соблюдайте питьевой режим.

Ранее врачи рассказали, кто подвержен метеозависимости, как облегчить свое состояние и можно ли избавиться от этого.

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Магнитная буря