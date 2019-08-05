Чи буде Майдан? Історик розповів, чим закінчиться президентство Зеленського

Під час правління президента України Володимира Зеленського та його команди нового Майдану восени 2019 року не буде. Таку думку висловив історик Сергій Грабовський у своєму блозі на "Радіо Свобода".

За словами експерта, ресурсів міцності у нової влади вистачить на кілька років. Він також зазначив, що в країні можливі "чистки апарату" і "полювання на відьом" в політиці, оскільки це любить електорат. При цьому далі Зеленський буде виступати в ролі суворого, але справедливого глави держави.

Президент України Володимир Зеленський (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Історик зазначив, що заяви керівників команди Зеленського, щодо того, що президент повернеться в "95 квартал" після закінчення строку, викликають тривогу.

Зеленський за п'ять років не повинен втратити популярність в Росії, тому що саме там, на думку експерта, знаходиться найбільша аудиторія "95 кварталу".

Нагадаємо, що Олена Кравець, актриса студії "Квартал 95" та проекту "Жіночий Квартал", нагримала на свого колегу, чим викликала неоднозначну реакцію у прихильників "Кварталу 95".

Раніше повідомлялося про те, що пасажир літака, в якому летів Зеленський, розкрив справжнє обличчя президента. При цьому Володимир Зеленський показав, чим відрізняється від своїх попередників.