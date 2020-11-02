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Буде локдаун: названа умова для введення тотального карантину

Понеділок 02 листопада 2020 13:08
Буде локдаун: названа умова для введення тотального карантину
Максим Степанов назвав цифри для посилення карантину (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Карантин в Україні може бути тотальним при певній цифрі хворих

Карантин в Україні можуть посилити аж до введення локдауна. Таке станеться при прирості у 20 тисяч нових хворих на коронавірус і при повному заповненні лікарняних ліжок.

Цю заяву зробив Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України, пише ТСН.

"Ми чітко розрахували, при яких обставинах буде локдаун. Якщо ми дійдемо до 20 тисяч хворих на добу, у нас буде повна заповненість ліжок, разом з мобільними госпіталями", - заявив глава МОЗ.

Він додав також, що кожен з нас в силах цього не допустити. Достатньо лише дотримуватись карантинних правил.

За словами Максима Степанова, таке навантаження на українську охорону здоров'я просто паралізує медичну систему. Всі лікарні та військові госпіталі будуть заповненими.

Причому лікарям доведеться проводити відбір пацієнтів, кого лікувати і давати шанс вижити, а кого просто не приймати на стаціонар.

Максим Степанов назвав умову для введення локдауна (відео: ТСН)

Зазначимо, що Володимир Зеленський раніше називав цифру в 15 тисяч для введення локдауна. Таку ж цифру в кінці жовтня озвучив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За кілька днів до цього Зеленський попереджав, що Україна може повернутися до жорсткого карантину при щоденному підтвердженні 9,5 тисячі випадків.

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