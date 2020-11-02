Будет локдаун: названо условие для введения тотального карантина

Максим Степанов назвал цифры для ужесточения карантина (фото: РБК-Украина)

Карантин в Украине может быть тотальным при определенной цифре заболевших

Карантин в Украине могут ужесточить вплоть до введения локдауна. Такое произойдет при приросте в 20 тысяч новых больных коронавирусом и при полной заполненности больничных коек.

Это заявление сделал Максим Степанов, министр здравоохранения Украины, пишет ТСН.

"Мы четко рассчитали, при каких обстоятельствах будет локдаун. Если мы дойдем до 20 тысяч заболевших в сутки, у нас будет полная заполненность коек, вместе с мобильными госпиталями", - заявил глава Минздрава.

Он добавил также, что каждый из нас в силах этого не допустить. Достаточно лишь придерживаться карантинных правил.

По словам Максима Степанова, такая нагрузка на украинское здравоохранение попросту парализует медицинскую систему. Все больницы и военные госпитали окажутся заполненными.

Причем врачам придется проводить отбор пациентов, кого лечить и давать шанс выжить, а кого просто не принимать на стационар.

Максим Степанов назвал условие для введения локдауна (видео: ТСН)

Отметим, что Владимир Зеленский ранее называл цифру в 15 тысяч для введения локдауна. Такую же цифру в конце октября озвучил и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

За несколько дней до этого Зеленский предупреждал, что Украина может вернуться к жесткому карантину при ежедневном подтверждении 9,5 тысячи случаев.