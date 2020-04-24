Буде голод: під Одесою люди благають про допомогу

Посуха на півдні Одеської області може призвести до повної втрати врожаю і голоду. Якщо ще кілька днів в Україні не буде дощів, всі посіви повністю загинуть. Про це повідомив фермер Младен Бардюк, закликавши владу терміново вжити заходів.

Фермер зазначив, що така посуха в Саратському, Арцизькому, Татарбунарському, Кілійському, Тарутинському районах, Рені, Болграді, Ізмаїлі та інших містах - другий рік поспіль, і другий рік поспіль вони втрачають урожай. При цьому вони змушені сплачувати ЄСВ, гасити кредити перед банками, а людям платити паї.

"Неврожай два роки поспіль - це колосальні втрати для сільгоспбізнесу, неможливість виконання зобов'язань перед контрагентами, кабала перед банками та іншими кредиторами, зменшення орендної плати перед пайовиками, і як наслідок усього цього скорочення робочих місць", - пише Бардюк.

Він акцентував на тому, що фермерські господарства не зможуть розрахуватися перед пайовиками. А для більшості жителів сіл - це єдиний спосіб вижити, адже платять натурою, тобто зерном.

"Як правило це 2-3 тонни на рік озимих, соняшникова олія, горох, кукурудза. Якщо людям не дадуть цього, на селі буде голод", - заявляє фермер.

В Одеській області гине урожай (фото: Mladen Barduk)

Бардюк разом з іншими фермерами звернувся з петицією на сайт президента України, звернувся до Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, КМУ, президента, депутатів ВР, але відповідей немає.

"Всі мовчать і говорять про корупцію, карантин і про що завгодно. В Бессарабії живуть понад 200 тисяч людей. Що з ними буде?" - запитує Бардюк.

Фермер також доклав фото звернення до влади, в якому просить звільнити фермерів від податків, орендної плати, відстрочити виплату кредитів на час кризи, а також створити комісію, яка розробить план того, як вести сільськогосподарські роботи в регіоні в майбутньому, якщо такі кліматичні умови будуть повторюватися.

Звернення до комітету ВР через посуху на півдні Одеської області (фото: Mladen Barduk)

Зазначимо, що прогнози синоптиків на травень не вселяють оптимізму. Синоптики обіцяють, що у перші 20 днів місяця буде вкрай мало опадів, температура буде високою, а небо - безхмарним.