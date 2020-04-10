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Що буде з доступом до ВКонтакте та Одноклассники: Зеленський прийняв рішення

STYLERЖиття    10.04.2020 - 15:30
Що буде з доступом до ВКонтакте та Одноклассники: Зеленський прийняв рішення
Зеленський прийняв рішення по "ВКонтакте" та "Однокласники" (колаж РБК-Україна

Термін діючої заборони на російські соціальні мережі "ВКонтакте" та "Однокласники" закінчується 15 травня

Російські соцмережі "ВКонтакте" та "Однокласники" заблокували в Україні три роки тому, і через кілька днів заборону потрібно буде "оновити". У команді президента Володимира Зеленського вважають, що обмеження доступу до цих сайтів потрібно продовжувати.

15 травня дія указу колишнього глави держави про блокування до них закінчується, і нинішній гарант має намір продовжити заборону до російських соціальних мереж та інтернет-сервісів в Україні.

За словами заступника голови комітету цифрової трансформації, народного депутата від "Слуги народу" Олександра Федієнко, глава держави прийняв таке рішення, а розпорядження вже є в Офісі президента. Про це передає "Обозреватель".

Політик уточнив, що соцмережі за указом глави держави після 15 травня ніхто розблокувати не буде - це йому підтвердили обізнані джерела.

Федієнко додав, що сам він виступає за введення економічних санкцій проти компаній з російським капіталом, але не вибірково.

"Я завжди буду проти будь-якого технічного блокування на мережах операторів. З населенням потрібно працювати інформаційно, створюючи свої канали донесення інформації", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, до перемоги на президентських виборах Володимир Зеленський в інтерв'ю РБК-Україна порівняв заборону російських соцмереж з "парковками в Києві". Він також зауважив, що альтернативних соціальних мереж українцям недостатньо, якщо вони обходять заборону.

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