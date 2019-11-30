Що буде з доларом в грудні: експерти приголомшили прогнозом

Курс долара до гривні в грудні 2019 може істотно змінити свій напрямок. Експерти вважають, що наступний місяць буде випробуванням для української валюти. В останні числа листопада гривня зробила те, чого від неї зовсім не очікували – вона побила черговий рекорд у бік пониження і перевалила за психологічну позначку в 24 гривні. Про те, яким буде курс гривні до долара в грудні і як це може вплинути на весь наступний рік, – експерти розповіли "Сьогодні".

Як повідомляється, в кінці листопада відбулося рекордне падіння долара - 27 листопада долар став коштувати 23,98 грн. Потім гривня трохи ослабла на один день (курс 29 листопада – 24,04 грн), однак на вихідні знову повернулася на колишні позиції. В цілому за останні 30 днів офіційний курс гривні зміцнився по відношенню до долара на 3,4%: з 24,82 до 23,98 грн. По відношенню до євро – на 4,5%: з 27,68 до 26,45 грн. Такого дешевого долара не було з січня 2016-го, коли він тільки почав злітати. Що стосується євро, то в кінці вересня цього року ця валюта на кілька днів опускалася ще нижче – до рекордних 26,33 грн, чого не було з січня 2016 року.

Долар (ілюстративне фото: УНІАН)

Що буде з гривнею в грудні

Експертине можуть відповісти на питання про те, що буде з курсом долара до гривні в грудні 2019. Самі економісти не знають напевно - долар продовжить бити рекорди або ж гривня почне слабшати.

Експерти кажуть, що існують фактори ризику, які можуть призвести до різкої, але короткочасної реакції валютного ринку. Зараз склалася ситуація, коли відразу кілька важливих економічних питань, які можуть безпосередньо вплинути на курс гривні та українську економіку в цілому, знаходяться у "підвішеному" стані. Відповіді на ці питання можуть бути отримані саме в грудні. Так, вплинути на курс долара може приватизація Приватбанку, новий кредит МВФ, транзит газу і зустріч у "нормандському форматі".

Приватизація Приватбанку . Судові процеси, пов'язані з приватизацією Приватбанку, можуть істотно відбитися на вартості української валюти. 19 грудня має відбутися засідання апеляційного адміністративного суду в Києві, 10 січня 2020-го – Високого суду в Лондоні.

. Судові процеси, пов'язані з приватизацією Приватбанку, можуть істотно відбитися на вартості української валюти. 19 грудня має відбутися засідання апеляційного адміністративного суду в Києві, 10 січня 2020-го – Високого суду в Лондоні. Кредит МВФ . З результатом судових розглядів по ПриватБанку пов'язано і рішення про новий кредит МВФ, яке, як очікується, також повинно бути прийняте ще до Нового року. А кредитні гроші – це не лише інвестиції в економіку, це і довіра інших інвесторів. Від обсягу інвестицій в економіку курс валют залежить безпосередньо.

. З результатом судових розглядів по ПриватБанку пов'язано і рішення про новий кредит МВФ, яке, як очікується, також повинно бути прийняте ще до Нового року. А кредитні гроші – це не лише інвестиції в економіку, це і довіра інших інвесторів. Від обсягу інвестицій в економіку курс валют залежить безпосередньо. Транзит газу . Економічний експерт, президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак вважає, що в грудні проясниться картина з продовженням транзиту російського газу в Європу через українську газотранспортну систему. На його думку, ймовірність продовження газового транзиту дуже невелика. І "Газпром" готується до цього, прокачуючи набагато більші обсяги газу, ніж раніше. Якщо експорт припиниться, Україна втратить 2-3 млрд доларів в рік. А це суттєвий фактор. Він також нагадав, що іноземці купили наші ОВДП на 4 мільярди, завдяки чому зміцнилася гривня. А тут втрата щорічно буде становити 2-3 млрд. Причому він вважає, що ефект буде швидким. Чим менше буде шансів, що транзитна угода продовжиться, тим активніше ринок буде реагувати.

. Економічний експерт, президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак вважає, що в грудні проясниться картина з продовженням транзиту російського газу в Європу через українську газотранспортну систему. На його думку, ймовірність продовження газового транзиту дуже невелика. І "Газпром" готується до цього, прокачуючи набагато більші обсяги газу, ніж раніше. Якщо експорт припиниться, Україна втратить 2-3 млрд доларів в рік. А це суттєвий фактор. Він також нагадав, що іноземці купили наші ОВДП на 4 мільярди, завдяки чому зміцнилася гривня. А тут втрата щорічно буде становити 2-3 млрд. Причому він вважає, що ефект буде швидким. Чим менше буде шансів, що транзитна угода продовжиться, тим активніше ринок буде реагувати. Зустріч у "нормандському форматі". Тарас Козак вважає, що якщо зустріч пройде позитивно, то гривня буде і далі зміцнюватися, а якщо підсумки будуть негативними для нас – то курс буде 27-28 грн за долар, а може, і більше.

Як сьогоднішній курс впливає на бізнес

Руслан Соболь, голова Асоціації малого і середнього бізнесу вважає, що представників бізнесу ситуація невизначеності не може радувати. Втім, як і незаплановане зміцнення гривні.

Курс валют в Україні (ілюстративне фото: РБК-Україна)

"Будь-яка зміна курсу валют – вниз або вгору для економіки країни завжди погано. Кожен імпортер або експортер безпосередньо прив'язаний до курсу валют, коли планує фінансовий рік. Тому будь-яке коливання валюти вгору або вниз негативно позначається на показниках підприємства. У процесі планування закладається певний курс і певна волатильність, яка при розвиненій економіці вимірюється в сотих частках відсотка. В Україні ж просідання курсу, якщо не помиляюся, близько 24%. Це велике коливання, яке важко спрогнозувати. Так само, як важко було спрогнозувати зростання курсу валют в 2014 році, який став реальним потрясінням для економіки. Те, що зараз гривня зміцнюється, – добре. Але це зміцнення не спрогнозовано і не зашито в фінансовий план підприємств: ні державних, ні приватних. А це теж потрясіння, і незрозуміло, чого чекати в майбутньому. Ніхто не знає, що буде з курсом долара: він підніметься до 27 грн, зафіксується на 23 або опуститься нижче? Якщо економіка країни здатна зорієнтувати господарюючого суб'єкта на горизонт від року – це ознака стабільності економіки країни. Так відбувається в Німеччині, Чехії, Італії та інших розвинених країнах. У випадку з Україною – зміцнення гривні добре, але в короткостроковій перспективі. А в довгостроковій – таке ж потрясіння, як і зростання", – вважає він.

Раніше ми писали за рахунок чого зміцнився і яким буде курс гривні до долара.