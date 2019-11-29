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Курс євро впав до мінімуму за чотири роки

Новини » Фінанси     29.11.2019 - 18:55
Курс євро впав до мінімуму за чотири роки
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Єдина європейська валюта впала до рівня січня 2016 року

Національний банк України (НБУ) на 2 грудня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 13 копійок до 26,32 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 2 грудня встановлено на такому рівні: 2632,6354 гривень за 100 євро (-12,4796 грн).

При цьому курс євро на 29 листопада становить 2645,115 гривень за 100 євро.

Курс євро впав до мінімуму за чотири роки

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро знизився до мінімуму в цьому році. Попередній мінімум був зафіксований 30 вересня 2019 року - 2633,4552 за 100 євро. А дешевше євро був 15 січня 2016 року - 2608,9577 гривень за 100 євро.

Курс євро впав до мінімуму за чотири роки

bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 29 листопада 2019 року, на готівковому ринку курс продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 26,52 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,19 (26,24 - 28 листопада), продажу - 26,52 (26,59 - 28 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 3 копійки до 26,38 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,36 грн за євро.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 2 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,97 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 2 грудня встановлено на такому рівні: 2397,2276 гривень за 100 доларів (-6,3299 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 27 листопада - 2398,2702 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (15 січня 2016 року) - 2395,0773 гривень за 100 доларів.

Курс долара впав до нового мінімуму з січня 2016 року
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