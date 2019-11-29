Курс євро впав до мінімуму за чотири роки

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Єдина європейська валюта впала до рівня січня 2016 року

Національний банк України (НБУ) на 2 грудня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 13 копійок до 26,32 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 2 грудня встановлено на такому рівні: 2632,6354 гривень за 100 євро (-12,4796 грн).

При цьому курс євро на 29 листопада становить 2645,115 гривень за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро знизився до мінімуму в цьому році. Попередній мінімум був зафіксований 30 вересня 2019 року - 2633,4552 за 100 євро. А дешевше євро був 15 січня 2016 року - 2608,9577 гривень за 100 євро.

bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 29 листопада 2019 року, на готівковому ринку курс продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 26,52 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,19 (26,24 - 28 листопада), продажу - 26,52 (26,59 - 28 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 3 копійки до 26,38 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,36 грн за євро.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 2 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,97 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 2 грудня встановлено на такому рівні: 2397,2276 гривень за 100 доларів (-6,3299 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 27 листопада - 2398,2702 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (15 січня 2016 року) - 2395,0773 гривень за 100 доларів.