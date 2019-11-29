ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ порадив, як зменшити ризики від коливань валютного курсу

Новини » Економіка     29.11.2019 - 15:42
НБУ порадив, як зменшити ризики від коливань валютного курсу
Фото: Олег Чурий (www.bank.gov.ua)

Бізнес в Україні вже має інструменти для хеджування валютних ризиків

Національний банк України (НБУ) радить в умовах плаваючого валютного курсу власникам бізнесу та фінансовим директорам звернути увагу на інструменти хеджування, які вже доступні в Україні. Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначив Чурій, серед інструментів хеджування ризиків, поставочні і безпоставочні форварди, які можна укладати з банками під експортно-імпортні операції або кредити від нерезидентів.

"Не хеджувати - це найризиковіша стратегія, адже дохід компанії залежить від зміни курсу. Україна вже 4 роки живе в умовах гнучкого курсоутворення, яке дає змогу уникати накопичення дисбалансів в економіці, але також вимагає від бізнесу завбачливого планування", - зазначив заступник голови НБУ.

За даними НБУ на цьому тижні один з українських банків та вітчизняна аграрна компанія уклали безпоставочний валютний форвард (NDF). Це перша угода з хеджування валютних ризиків такого типу на українському ринку. Раніше на ринку укладалися також угоди з поставочними валютними форвардами, проте їх частка все ще несуттєва і має великий потенціал до зростання.

"Загалом у світі операції типу спот, тобто ті, які фактично здійснюються день в день, складають не більше третини від загального обсягу валютного ринку. Решта - це операції з використанням інструментів хеджування: форвардів, фьючерсів, свопів. На жаль, в Україні все навпаки: домінують спотові угоди, а випадки хеджування бізнесом валютних ризиків все ще мають поодинокий характер", - повідомив Чурій.

НБУ порадив, як зменшити ризики від коливань валютного курсу

Нагадаємо, у березні 2019 року вперше в історії фінансового ринку України банк провів зі своїм клієнтом операцію валютний своп гривня-долар, тобто обмінявся валютами із зобов’язанням зворотного обміну через певний час.

Я повідомляло РБК-Україна, Національний банк з 7 лютого отримав можливість проводити валютні інтервенції на умовах своп, тобто з зобов’язанням зворотнього продажу валют.

Курс долара впав до нового мінімуму з початку року Курс долара трохи знизився на міжбанку
Теми: Курс долара
Новини України Національний банк УкраїниКурс долара
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся