Охорона і суворий контроль: як зміниться життя президента Зеленського

Фото: Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

Життя Володимира Зеленського після вступу на посаду президента зміниться докорінно, вважає експерт з політики Олександр Солонтай

За результатами виборів президента України, лідером на виборах став Володимир Зеленський.

Як зміниться його життя після вступу на посаду президента? Чи може він сам знаходитися без охорони? Чи буде охорона стежити за ним цілодобово? Як буде проходити спілкування з родичами і друзями? На ці питання у ранковій програмі радіо "Голос Столиці" відповів експерт з політики Олександр Солонтай.

За його словами, життя Володимира Зеленського зміниться кардинально.

"Життя змінюється повністю. Життя політика і не політика – це дві різні речі, а життя політика президента – це ще інше життя, ніж просто політика. А враховуючи, що Зеленський не був політиком, то він "перестрибнув" ще один рівень. Він одночасно опиниться і в новому житті політика, і в новому житті президента", - сказав в ефірі Солонтай.

Він підкреслив: незалежно від того, хто би став президентом, він би все одно відчув величезні зміни у своєму житті.

"Тепер навіть свій приватний час і приватне оточення навколо президента теж буде контролюватися людьми держави. Не можна буде казати, що ось тут я дію як президент, а ось тут залишіть мене всі в спокої, я пішов на прогулянку в парк, пішов зустрічатися з друзями чи поїхав на день народження до своєї двоюрідної сестри чи рідної мами. Тут абсолютно будь-який крок контролюється охороною", - пояснив експерт з політики.

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За його словами, під суворим наглядом також буде стан здоров'я президента.

"Стан здоров'я президента важливий для виконання певних функцій для держави. І взагалі роль президента у нас більша, ніж будь-якого президента у будь-якій іншій європейській країні. Тому у нас до президента ще більша увага, ще більша охорона, ще більший контроль, ще більша опіка", - додав Олександр Солонтай.

Крім того, за таких умов це дуже стресове життя, пояснив експерт.

"Наприклад, ми всі бачили, як Порошенко на очах сивів. Ми з вами пам’ятаємо, що відбувалося з фізичним станом, з фізичним здоров'ям усіх інших президентів, то можна одразу сказати, що це робота не солодка", - сказав він.

Ведучий запитав експерта про те, чому ця висока стресовість – це специфіка саме українського президентства. Адже ми бачимо, що Дональд Трамп, Ангела Меркель чи Емануель Макрон після років президентства виглядають доволі добре, і зовні майже не змінилися.

Олександр Солонтай пояснює це надмірно широкими функціями президента України, коли треба вирішувати набагато більше питань, ніж вирішують президенти Європи чи США.

Фото: Володимир Зеленський з дружиною Оленою (РБК-Україна)

"В євпропейських країнах інституції держави будувалися багато років. З одного боку, вони вже там відпрацювалися, а з іншого – вони не мають там неприродних функцій. Тому там у тебе як у президента голова не болить купою різних речей. А тут – влада Києва, там – головнокомандування, тум – антикорупційні органи, судові, там у нас – СБУ, там у нас - взаємодія з парламентом, своя квота по міністрах. Питання управління Києвом – десь двадцяте-тридцяте. Але з точки зору життя киян дуже важливо, хто управляє Києвом", - зауважив він.

За словами експерта, нашому президенту, на відміну від будь-якого іншого президента в європейській країні, болить голова в тому числі за те, хто управляє столицею.

"Але це ненормально, такий функцій у президента не повинно бути. Таких прикладів функцій, яких не має бути у президента, але вони є, десятки. Їх не має бути взагалі ні в кого з політиків на національному рівні. Це має бути місцеве самоврядування. Нам від радянського союзу дісталася дуже централізована регульована держава, тому президент на цій посаді – це не просто президент" – додав Олександр Солонтай.

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