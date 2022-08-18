Буде 4 моделі навчання. Шкарлет пояснив, як працюватимуть школи з 1 вересня

Як навчатимуться школярі з 1 вересня

Шкарлет розповів, що в основу моделей навчання покладені чотири можливі локації учнів:

учасники освітнього процесу перебувають або повернулися на території, істотно віддалені від бойових дій

учасники освітнього процесу є внутрішньо переміщеними особами

перебувають у зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях

тимчасово знаходяться за межами України.

У той же час для двох категорій учнів (тих, які перебувають на безпечних територіях без зміни місця проживання, і тих, хто є внутрішньо переміщеними особами) пропонуються наступні форми навчання:

очна форма

дистанційна форма

сімейна (домашня) форма навчання

змішана форма навчання

екстернат.

Такі ж форми (окрім змішаної) МОН пропонує і для учнів, які перебувають за кордоном.

А для школярів, які зараз є на тимчасово захоплених територіях або перебувають у зоні бойових дій пропонують такі форми навчання:

дистанційна або екстернат за дистанційною формою

сімейна

екстернат.

Що відомо про тривалість 2022/2023 навчального року

Зауважимо, що освітній процес у 2022/2023 навчальному році розпочнеться 1 вересня у День знань і триватиме до 30 червня 2023 року.

Навчальний рік може тривати більше або менше 175 днів. Відповідні зміни внесено до законодавства.

Також заклад освіти визначатиме тривалість та структуру навчального року.

Тривалість навчального тижня (п’ять чи шість днів), дня, занять і відпочинку визначатиме педагогічна рада кожного закладу освіти.

Додамо, що до початку освітнього процесу в очній формі навчання за показниками забезпеченості учасників освітнього процесу укриттями фонду захисних споруд цивільного захисту готово більше 40% шкіл.