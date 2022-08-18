Буде 4 моделі навчання. Шкарлет пояснив, як працюватимуть школи з 1 вересня

Навчальний процес у школах з 1 вересня в умовах війни Росії проти України буде організовано за чотирма моделями, які уже розробили фахівці Міністерства освіти і науки.
Про це сказав глава МОН Сергій Шкарлет під час педагогічної науково-практичної конференції "Освіта, освітяни - незламні у війні" 18 серпня.
Шкарлет розповів, що в основу моделей навчання покладені чотири можливі локації учнів:
У той же час для двох категорій учнів (тих, які перебувають на безпечних територіях без зміни місця проживання, і тих, хто є внутрішньо переміщеними особами) пропонуються наступні форми навчання:
Такі ж форми (окрім змішаної) МОН пропонує і для учнів, які перебувають за кордоном.
А для школярів, які зараз є на тимчасово захоплених територіях або перебувають у зоні бойових дій пропонують такі форми навчання:
Зауважимо, що освітній процес у 2022/2023 навчальному році розпочнеться 1 вересня у День знань і триватиме до 30 червня 2023 року.
Навчальний рік може тривати більше або менше 175 днів. Відповідні зміни внесено до законодавства.
Також заклад освіти визначатиме тривалість та структуру навчального року.
Тривалість навчального тижня (п’ять чи шість днів), дня, занять і відпочинку визначатиме педагогічна рада кожного закладу освіти.
Додамо, що до початку освітнього процесу в очній формі навчання за показниками забезпеченості учасників освітнього процесу укриттями фонду захисних споруд цивільного захисту готово більше 40% шкіл.
Читайте також про те, як зміниться шкільна програма в Україні з 1 вересня.
А ще дивіться фотографії з перших укриттів, які обладнують в українських школах.