Встречаем Китайский Новый год: что ждет в год Кролика каждый из знаков гороскопа

Китайский гороскоп основан на вере в то, что каждый год имеет свой тотем в виде животного. Так же и человек, рожденный в тот или иной год, получает один из двенадцати знаков. Поскольку 22 января в мире будут встречать Китайский новый год, следует узнать, что ждет каждый из них в 2023 году.

Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Год Водяного Кролика принесет удачу и счастье в большинство аспектов жизни представителей Крысы. Любовная жизнь расцветет, и одинокие Крысы в этом году могут обрести любовь всей своей жизни. Карьера также будет на подъеме, и это будет подходящее время, чтобы исследовать свою страсть. В финансовом плане вы будете преуспевать, если научитесь распоряжаться своими деньгами. В 2023 году у Крыс будет все в порядке со здоровьем.

Бык (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

В год Кролика у Быков будет хорошая любовная жизнь. Их связь с любимым станет сильнее, чем когда-либо. Одиноким Быкам, возможно, придется подождать еще немного. Профессиональная жизнь пройдет через некую турбулентность, но к концу года все начнет возвращаться на свои места. Рекомендуем соблюдать осторожность с деньгами в этом году, поскольку затраты на ненужные вещи приведут к финансовым проблемам в будущем. С точки зрения здоровья, это будет удачный период для Быков

Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

2023 год обещает год процветания, удачи и изобилия для представителей Тигра. В делах, связанных с любовью, вы будете наслаждаться полноценным временем со своим партнером, у одиноких Тигров тоже будет отличный год. В профессиональной жизни чем больше людей вы встретите, тем больше возможностей откроется перед вами, поэтому работайте над расширением круга общения. Вам рекомендуется искать больше источников дохода, если вы хотите финансовую устойчивость. С точки зрения здоровья следует быть внимательными к изменчивой погоде и даже при незначительных заболеваниях обращаться к врачу.

Кролик (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

2023 обещает благоприятные результаты в большинстве аспектов жизни представителям знака Кролика. Ваша любовная жизнь будет удачной, особенно в первой четверти года. Однако женатые местные жители в этом году могут столкнуться с некоторыми проблемами. В карьерном плане год будет успешным, поскольку звезды станут в вашу пользу. Но если вы думаете сменить карьеру, то вам придется подождать еще год. В финансовом плане год будет как хорошим, так и плохим. Вы заработаете деньги, но можете их потерять по своей неосторожности. Поэтому будьте внимательны, тратя деньги. Что касается здоровья, вам следует воздержаться от авантюр, поскольку есть вероятность травм.

Дракон (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Уроженцы знака Дракон будут испытывать двойные ощущения в год Кролика. Женатые представители знака будут наслаждаться хорошим времяпрепровождением со своими партнерами. Но если вы недавно вступили в отношения, можете столкнуться с турбулентностью в вашей любовной жизни. С другой стороны, одинокие Драконы могут наконец-то найти свою половинку в этом году. В профессиональном плане ваш упорный труд и самоотверженность помогут вам подняться по карьерной лестнице. Ваши усилия будут признаны и вознаграждены вашим боссом. Финансовая жизнь может испытать взлеты и падения, поэтому вам нужно быть готовыми. Чтобы избежать проблем со здоровьем в этом году, рекомендуем включить в свой ежедневный режим физические упражнения.

Змея (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Этот год будет полон позитивных изменений для представителей Змей. То, над чем вы упорно трудились, наконец начнет окупаться. В любовном плане этот год будет полон романтики и счастья. Вам может быть трудно найти время для любимого человека, но вы можете преодолеть эту проблему, пытаясь поддерживать хороший баланс между работой и личной жизнью. Конкуренция со стороны коллег на рабочем месте может создать определенное препятствие для роста. Поэтому рекомендуем быть осторожными с оппонентами. В финансовом плане год может быть плодотворным, если вы научитесь различать расходы по важным и менее важным вещам. В этом году вам лучше не пренебрегать своим здоровьем и обращаться за медицинской помощью по мере необходимости.

Лошадь (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Год Водяного Кролика обещает романтическое время с вашей половинкой, которая укрепит вашу связь. Одинокие представители знака также могут обрести настоящую любовь. Что касается карьеры, сначала вы можете столкнуться с трудностями, но со временем все начнет возвращаться на свои места, и вы увидите прогресс в своей карьере. Что касается финансовой жизни, то одни месяцы принесут достаток, а другие могут принести ущерб. Советуем тратить осмотрительно и откладывать достаточно денег на трудные дни. Что касается здоровья, в этом году нужно быть особенно аккуратным.

Овца (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

В год Кролика у выходцев из рода Овцы могут возникнуть некоторые трудности. Но эти вызовы сделают вас сильнее, чем когда-либо. Что касается любовной жизни, вы должны удерживаться от того, чтобы "задушить" своего партнера, постоянно находясь рядом. Что касается карьеры, будьте готовы к большим событиям. Ваш упорный труд будет вознагражден, а ваши навыки придадут ценности вашей карьере. Финансовые проблемы могут беспокоить вас, если вы не научитесь тратить деньги с умом. Что касается здоровья, есть вероятность несчастных случаев, поэтому вы должны всегда соблюдать осторожность. Кроме того, в этом году особо позаботьтесь о здоровье своих детей.

Обезьяна (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Обезьяны в этом году будут наслаждаться мирным, благословенным и счастливым периодом. Вы готовы изменить жизнь, что даст отличные результаты. В вашей любовной жизни ваши отношения с любимым улучшатся, и вы узнаете больше друг о друге. Одинокие выходцы из знака Обезьяны, которые не готовы влюбиться, не должны огорчаться, ведь нужный человек придет в нужное время. После сложного периода падений ваша карьера наконец-то начнет развиваться в этом году. Сосредоточьтесь на достижении своих целей и продолжайте двигаться в правильном направлении, победа будет за вами. Чтобы добиться финансовой стабильности, вам придется проявить терпение и внимательность. Будьте внимательны к своему здоровью, поскольку в этом году вас могут побеспокоить мелкие недуги.

Петух (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

2023 год принесет для представителей Петуха год взлетов и падений. Женатым представителям знака придется научиться балансировать между личной и профессиональной жизнью, иначе это может разозлить вашего партнера. Не бойтесь вести непростые разговоры, потому что это единственный способ справиться с проблемами здоровым способом. Одинокие представители знака, готовые открыть свое сердце для любви, могут в этом году найти соответствующего партнера. Уроженцы Петуха, думающие об изменении работы или карьеры, должны придерживаться этого плана. Что касается финансовой стабильности, ее можно достичь, только если тратить средства в соответствии со своим бюджетом. Не превышайте расходы и экономьте на будущие трудные дни. С точки зрения здоровья год будет удачным.

Собака (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

В год Водяного Кролика звезды сойдутся в пользу представителей Собаки. Будьте готовы к успеху и достатку. В любовных делах вам рекомендуют выйти из зоны комфорта и попробовать что-нибудь новое. Отправляйтесь в романтические прогулки со своим партнером и покажите ему, как много он для вас значит. Вы можете получить хорошую прибыль в этом году. Однако некоторые Собаки могут столкнуться с определенными трудностями на работе, но им рекомендуется быть терпеливыми. Вы хорошо умеете управлять своими финансами, поэтому небольшая турбулентность в финансовой жизни не помешает вам в этом году. Что касается здоровья, вам нужно быть осмотрительнее, иначе могут возникнуть проблемы со здоровьем. Ведите здоровый образ жизни, чтобы жить долго и полноценно.

Свинья (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

В 2023 году все, чего ждали представители Свиньи, они смогут получить. В любовных отношениях вы должны делать то, что сделает вашего партнера счастливым, поскольку это укрепит ваши отношения. Пусть они чувствуют себя особенными и любимыми. Одинокие уроженцы Свиньи также найдут "того самого", и это станет началом их романтической сказки. В профессиональном плане это будет успешный год, поскольку ваш тяжелый труд наконец-то начнет окупаться. Однако деловым людям этого знака Зодиака следует избегать расширения своего бизнеса, поскольку вы можете понести убытки. С точки зрения здоровья вам следует избегать занятий, вызывающих стресс и напряжение. Вам следует начать практиковать йогу и медитацию, а также включить здоровую диету в свой ежедневный режим.