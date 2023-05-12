Это не грибок. Врач рассказала, почему появляются белые пятна на ногтях

Очень часто у людей на ногтях появляются белые пятнышки, которые многие считают гибком. Но это не так, это явление называется - лейконихия.

О причинах появления на ногтях белых пятнышек рассказала в Facebook врач из Киева Ирина Власенко.

Что нужно знать о лейконихии

В зависимости от распространенности процесса различают:

Точечную.

Полосатую.

Тотальную, то есть когда весь ноготок становится непрозрачным и приобретает белый цвет.

Причины возникновения

Травма самого ногтя (и откуда и начинает ноготь свой рост): агрессивный маникюр, удаление околоногтевых бородавок, ушиб, тесная обувь. Чаще это поражение 1-2 ногтей, иногда пациент может не помнить сам факт повреждения.

Системные заболевания: эпилепсия, болезнь Ходжкина, лейкемия и другие.

Дерматологические заболевания: псориаз, экзема, красный плоский лихен, акродерматит, мультиформная эритема.

Дефицит цинка, железа.

Нужно ли лечить?

Как самостоятельное проявление лейконихия в лечении не нуждается. При наличии травмы пройдет самостоятельно, нужно только время и немного терпения. А если заболевание системное, то следует лечить именно причину.

Не надо при первых белых крапинках на ногтях бежать к врачу в поисках лимфомы или заболеваний щитовидной железы.

Как предотвратить появление белых точек на ногтях