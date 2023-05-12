Это не грибок. Врач рассказала, почему появляются белые пятна на ногтях
Очень часто у людей на ногтях появляются белые пятнышки, которые многие считают гибком. Но это не так, это явление называется - лейконихия.
О причинах появления на ногтях белых пятнышек рассказала в Facebook врач из Киева Ирина Власенко.
Что нужно знать о лейконихии
В зависимости от распространенности процесса различают:
- Точечную.
- Полосатую.
- Тотальную, то есть когда весь ноготок становится непрозрачным и приобретает белый цвет.
Причины возникновения
- Травма самого ногтя (и откуда и начинает ноготь свой рост): агрессивный маникюр, удаление околоногтевых бородавок, ушиб, тесная обувь. Чаще это поражение 1-2 ногтей, иногда пациент может не помнить сам факт повреждения.
- Системные заболевания: эпилепсия, болезнь Ходжкина, лейкемия и другие.
- Дерматологические заболевания: псориаз, экзема, красный плоский лихен, акродерматит, мультиформная эритема.
- Дефицит цинка, железа.
Нужно ли лечить?
Как самостоятельное проявление лейконихия в лечении не нуждается. При наличии травмы пройдет самостоятельно, нужно только время и немного терпения. А если заболевание системное, то следует лечить именно причину.
Не надо при первых белых крапинках на ногтях бежать к врачу в поисках лимфомы или заболеваний щитовидной железы.
Как предотвратить появление белых точек на ногтях
- Избегайте контакта с агрессивными веществами, всю домашнюю работу желательно выполнять в перчатках.
- Аккуратный маникюр и педикюр без чрезмерной травмы кутикулы или матрицы ногтя. Не передерживайте ногти в лампе при покрытии гель-лаком.
- Не грызите ногти.
- Носите соответствующую обувь, чтобы предотвратить чрезмерное давление на пальцы ног.
- Увлажнение ногтей.
Напомним, что врач рассказала, какие болезни можно подцепить на маникюре.
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