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Это не грибок. Врач рассказала, почему появляются белые пятна на ногтях

Новина українською →
Пятница 12 мая 2023 09:05
Это не грибок. Врач рассказала, почему появляются белые пятна на ногтях Фото: Почему на ногтях появляются белые пятна (parenting.firstcry.com)
Автор: Людмила Жукова

Очень часто у людей на ногтях появляются белые пятнышки, которые многие считают гибком. Но это не так, это явление называется - лейконихия.

О причинах появления на ногтях белых пятнышек рассказала в Facebook врач из Киева Ирина Власенко.

Что нужно знать о лейконихии

В зависимости от распространенности процесса различают:

  • Точечную.
  • Полосатую.
  • Тотальную, то есть когда весь ноготок становится непрозрачным и приобретает белый цвет.

Причины возникновения

  • Травма самого ногтя (и откуда и начинает ноготь свой рост): агрессивный маникюр, удаление околоногтевых бородавок, ушиб, тесная обувь. Чаще это поражение 1-2 ногтей, иногда пациент может не помнить сам факт повреждения.
  • Системные заболевания: эпилепсия, болезнь Ходжкина, лейкемия и другие.
  • Дерматологические заболевания: псориаз, экзема, красный плоский лихен, акродерматит, мультиформная эритема.
  • Дефицит цинка, железа.

Нужно ли лечить?

Как самостоятельное проявление лейконихия в лечении не нуждается. При наличии травмы пройдет самостоятельно, нужно только время и немного терпения. А если заболевание системное, то следует лечить именно причину.

Не надо при первых белых крапинках на ногтях бежать к врачу в поисках лимфомы или заболеваний щитовидной железы.

Как предотвратить появление белых точек на ногтях

  • Избегайте контакта с агрессивными веществами, всю домашнюю работу желательно выполнять в перчатках.
  • Аккуратный маникюр и педикюр без чрезмерной травмы кутикулы или матрицы ногтя. Не передерживайте ногти в лампе при покрытии гель-лаком.
  • Не грызите ногти.
  • Носите соответствующую обувь, чтобы предотвратить чрезмерное давление на пальцы ног.
  • Увлажнение ногтей.

Напомним, что врач рассказала, какие болезни можно подцепить на маникюре.

Также мы писали о шести вещах, которые не стоит делать перед походом на маникюр.

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