Будет лежать годами: как правильно хранить фасоль

Фасоль – ингредиент наших любимых борщей, винегретов и других мясных, овощных блюд и даже отличная начинка для пирогов. Но используют ее в приготовлении не слишком часто, поэтому следует позаботиться о правильном хранении.

Как это сделать, чтобы бобовые лежали годами – в материале Styler ниже.

Как подготовить фасоль к хранению

Для начала фасоль следует перебрать, чтобы найти и избавиться от случайно попавших в бобы отходов, а также отбраковать некачественные фасолины.

Важно: даже не думайте о том, чтобы промыть бобовые – так они испортятся, разве что вы их заморозите.

Почему фасоль может испортиться

Самым первым врагом бобовых является жук фасолевая зерновка, личинки которого выгрызают содержимое фасолин и делают их непригодными для употребления. В теплых помещениях вредитель размножается на протяжении всего года, развиваясь в 5-6 поколениях. Размножение происходит при температуре 13–31 градус.

Фасоль, пораженная зерновкой (фото: Википедия)

Испорченные зерна имеют характерные темные пятна и становятся более легкими, поэтому всплывают на поверхность воды, когда вы замачиваете фасоль для приготовления.

Чтобы этого не произошло, следует держать фасоль в плотно закупоренных емкостях и при определенной температуре.

Как уберечь фасоль

Наполните фасолью чистую и сухую пластиковую тару. Сюда же добавьте несколько чесночных зубчиков. Шелуху с зубчиков можете не снимать. Плотно закупорьте емкость и храните в кухонных шкафчиках или кладовке. Считается, что так фасоль продержится и пять лет, даже если в помещении будет слишком жарко или сыро.

Если сомневаетесь в этом способе, положите фасоль в сухую пластиковую или стеклянную емкость, плотно закройте и храните при низкой температуре – можно в холодильнике или в погребе. Так вредители не могут размножаться и повреждать бобовые, даже без добавления зубчиков чеснока в емкость.