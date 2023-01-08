Буде лежати роками: як правильно зберігати квасолю
Квасоля - інгредієнт наших улюблених борщів, вінегретів та інших м'ясних, овочевих страв і навіть відмінна начинка для пирогів. Але використовують її в приготуванні не надто часто, тому варто подбати про правильне зберігання.
Як це зробити, щоб бобові лежали роками - в матеріалі Styler нижче.
Як підготувати квасолю до зберігання
Для початку квасолю слід перебрати, щоб знайти і позбутися відходів, що випадково потрапили до бобів, а також відбракувати неякісні квасолини.
Важливо: навіть не думайте про те, щоб промити бобові - так вони зіпсуються, хіба що ви їх заморозите.
Чому квасоля може зіпсуватися
Найпершим ворогом бобових є жук квасолева зернівка, личинки якого вигризають вміст квасолин і роблять їх непридатними для вживання. В теплих приміщеннях шкідник розмножується впродовж усього року, розвиваючись у 5-6 поколіннях. Розмноження відбувається при температурі 13-31 градус.
Квасоля, вражена зернівкою (фото: Вікіпедія)
Зіпсовані зерна мають характерні темні плями і стають легшими, тому спливають на поверхню води, коли ви замочуєте квасолю для готування.
Щоб цього не сталося, варто тримати квасолю в щільно закупорених ємностях і за певної температури.
Як вберегти квасолю
Наповніть квасолею чисту та суху пластикову тару. Сюди ж додайте кілька часникових часточок. Лушпиння з зубчиків можете не знімати. Щільно закупорте ємність і зберігайте в кухонних шафках або ж коморі. Вважається, що так квасоля протримається і п'ять років, навіть, якщо в приміщенні буде занадто спекотно або сиро.
Якщо сумніваєтеся в цьому способі, покладіть квасолю в суху пластикову або скляну ємність, щільно закрийте і зберігайте при низькій температурі - можна в холодильнику або в погребі. Так шкідники не зможуть розмножуватися і пошкоджувати бобові, навіть без додавання зубчиків часнику в ємність.
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